La salida prematura del campamento de la selección portuguesa revela algo que siempre ha estado presente en la carrera de Cristiano Ronaldo: su relación con su propia importancia lleva años oscilando entre una profesionalidad extraordinaria y una marcada egolatría. Ahora, una vez más, ha prevalecido lo segundo.

Quien, sin embargo, lidera a una selección nacional como capitán, carga con una responsabilidad. También cuando su propio papel se hace más pequeño, y precisamente entonces. Ronaldo había sido enviado recientemente a calentar contra Noruega por el entrenador Jorge Jesus, pero después no entró al campo. Que alguien con el estatus de Ronaldo no esté entusiasmado con eso es comprensible. Que por ello se marche de forma abrupta y ofendido, no.

Probablemente será un último acto ruidoso de su carrera en la Selecao, que, por supuesto, habría merecido un final mucho más digno. Ronaldo podría haber aceptado la decisión del entrenador, ponerse al servicio del equipo y asumir con la cabeza alta su papel de jugador a tiempo parcial. En cambio, ahora vuelve a ser el propio CR7 quien acapara el foco.

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Cristiano Ronaldo se va de Portugal como una superestrella ofendida

Ahí radica precisamente la tragedia de su salida: Ronaldo, que ha marcado a Portugal durante más de dos décadas, no se despide como un gran capitán, sino como una superestrella ofendida. Eso resulta fanfarrón, egoísta y, sobre todo, completamente innecesario. Sus prestaciones con la selección no pueden borrarse por ello: sus incontables goles y la conquista de la Eurocopa de 2016 seguirán formando parte de su historia. Pero un gran legado no protege de un último capítulo estúpido.

Qué diferente puede ser una despedida así se ve precisamente estos días en el eterno rival de Ronaldo, Lionel Messi. El argentino anunció a finales de agosto su retirada de la selección. Tras perder la final del Mundial, Messi puso punto final y lo justificó, entre otras cosas, diciendo que los jugadores más jóvenes merecían su lugar.

El 6 de octubre recibirá un partido oficial de despedida y el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Buenos Aires. Con la justificación de que Messi es un "ejemplo de excelencia y humildad". Esa es la gran diferencia entre ambos: Messi muestra cómo una leyenda madura con dignidad, mientras que Ronaldo actúa como un exhibicionista porque, al parecer, ya no se le concede el papel que reclama para sí mismo.

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La salida de Cristiano Ronaldo es lo mejor que le podía pasar a Portugal

Aun así, en Portugal deberían respirar aliviados. Quizá incluso lo haga el equipo. Porque la salida de Ronaldo es lo mejor que le podía pasar. Desde un punto de vista puramente deportivo, debería suponer una liberación.

En el pasado reciente, Ronaldo se ha convertido cada vez más en un lastre para el equipo. Su velocidad ya no es la de antes. Su despliegue físico y su trabajo sin balón ya no bastan para las exigencias de un equipo de primer nivel. Parecía que su mera presencia frenaba la estructura colectiva.

Es cierto que Ronaldo puede seguir siendo peligroso en el área y decidir partidos con su remate. Pero para que eso ocurra, algo que últimamente ya sucedía cada vez menos, el juego de Portugal debe estar diseñado para un jugador que apenas está ya en condiciones de influir activamente en grandes tramos del partido. Ronaldo, a sus 41 años, ya no es la fuerza de la naturaleza que era en 2014. Pero en Portugal a veces se sigue actuando como si aún lo fuera.

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Nueva libertad de maniobra para Jorge Jesus sin Cristiano Ronaldo

Para el técnico Jesus se abre así una posibilidad que antes apenas tenía. El exentrenador de Ronaldo en Al-Nassr puede ahora moldear una selección portuguesa según sus ideas, sin tener que explicar constantemente si Ronaldo juega y por qué, o por qué no.

La selección portuguesa se enfrenta así inevitablemente a un nuevo comienzo, en el que la talentosa generación formada por Bruno Fernandes, Joao Neves o Vitinha puede salir por fin de la sombra de Ronaldo. CR7, en cambio, se marcha como un egocéntrico incorregible y sin decencia, demostrando una vez más que para él su propio monumento pesa más que el bien del colectivo.

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