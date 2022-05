Final de la Champions 2022 Liverpool vs. Real Madrid: Rueda de prensa de Klopp, Robertson y Alexander-Arnold

Tres protagonistas del Liverpool, entre ellos su entrenador, analizan la final contra el Madrid en la previa del encuentro.

Klopp

Cómo están Thiago y Fabinho. "Muy bien, el equipo tiene muchas ganas de vivir esto. A Thiago lo veo bien, entrenó ayer y ha repetido hoy. Fabinho, igual".

Ganar mañana. "No sé cómo me sentiría si ganásemos. De eso hablaríamos mañana. Ahora sólo pensamos en luchas mucho y ganar. El Real Madrid es el equipo que es, con jugadores que de ganar levantarían su quinta Champions, su entrenador la cuarta... Nosotros no podemos comprar ese nivel de experiencia. Pero es nuestra tercera final en cinco años, no vamos mal".

Salah. "Es normal lo que siente Salah, se lesionó muy pronto en 2018. Eso le puede motivar, es verdad. Pero 'vengarnos' de aquella final en Kiev no es la única motivación. No nos olvidamos de lo que pasó, desde luego que no lo hacemos, pero tampoco podemos resumirlo todo a eso. Hay muchas razones para darlo todo mañana. Vengarnos de 2018 es una, pero no la única".

Césped. "Normalmente que un campo sea nuevo es una buena noticia. El problema es que este es nuevo de ayer (demasiado nuevo) y no sabemos cómo va a responder. Mi primera sensación ha sido buena. Y pase lo que pase, será el mismo césped para los dos equipos, buena noticia. Jugaríamos sobre cualquier césped, nos da igual".

Favorito. "Viendo la historia, las remontadas... Yo diría que el Madrid, por experiencia. Pero en cuanto a nivel, creo que estamos en el mismo. El Liverpool es un equipo muy difícil de ganar. Sinceramente, no me importa quién es favorito".

Qué hacer para ganar. "Si le dijese a mis jugadores que necesitamos algo especial pensarían que estoy nervioso. Pero tenemos que estar en el mejor nivel posible. Tenemos que ser nosotros en nuestro mejor nivel. Porque nos enfrentamos a un rival muy incómodo. Se podría escribir un libro sobre lo que ha hecho el Madrid estos años".

Alexander-Arnold

Ganar dos Champions con 23 años. "Tenes la oportunidad de ganar mi segunda Champions, a mi edad, es muy especial. Hay muchas leyendas que no han tenido esta oportunidad. Tenemos que jugar un gran partido para que pueda levantar el título".

Otra final. "Puedes pensar que es solo un partido más, pero todo lo que hay alrededor es diferente. Cuando trabajas duro tienes esta recompensa. Estamos donde merecemos. Hemos tenido una competición muy difícil. Es un partido especial, que todo el mundo quiere jugar".

Manchester City o Madrid. "Son diferentes. En una final de Champions la presión es otra a la de un partido de Liga. Y el hacerlo contra el Madrid... Lo hace aún más grande. Me preguntas por dos gigantes del fútbol europeo que quieren ganar todo cada año".

Perder la Premier. "No creo que afecte.Tenemos la experiencia para enfocarnos en las dos competiciones. Es una final de Champions. Es verdad que fue decepcionante, pero hay una final de Champions y no hay mejor manera de recuperarse".

Vinicius Junior. "Jugar con el Madrid es sinónimo de enfrentarse a jugadores de primera categoría. Tenemos un plan, sabemos cómo lidiar con sus amenazas. Vinicius ha dado muchas asistencias, marcado goles... Es un lujo verle jugar. Pero mañana, que gane el mejor".

Robertson

Capacidad física y mental. "No hemos ni pensado en lo de Kiev. La temporada siguiente nos vengamos ganando la Champions en Madrid, haciendo las cosas bien. Kiev es el pasado y ahora pensamos en París. Entiendo que la gente hable de esa final, pero nosotros no lo hacemos. El domingo (no ganar la Premier) fue una montaña rusa decepcionante, pero ya lo hemos superado".

Madrid. "Ha tenido más relajación para preparar el partido. Pero es el último partido. Hemos tenido problemas, pero nos sentimos bien y con ganas. Hemos hecho una buena temporada luchando hasta el final por la Premier. Es verdad que ellos también, han jugado un gran año".

El artículo sigue a continuación

Perder la Premier. "Lo del domingo fue más una montaña rusa para los aficionados que para nosotros. La noche del domingo fue difícil, pero ahora estamos ante el mayor partido del fútbol mundial. Sabemos lo que nos espera, nos hemos preparado bien tanto física como mentalmente y tenemos muchas ganas".