El Elversberg ascendió este domingo a la Bundesliga y completó un cuento de hadas. El modesto club de Spiesen-Elversberg, localidad de menos de 13 000 habitantes, logró su tercer ascenso en cinco años, algo sin precedentes.

Hasta la última jornada la segunda división alemana vivió una intensa lucha. Aunque el rival era el descendido Münster, el ascenso no estaba garantizado para el segundo, Elversberg. Hannover 96 y SC Paderborn también aspiraban al salto directo. Los tres llegaban a la última jornada con 59 puntos: Elversberg lideraba la diferencia de goles, Hannover era tercero y Paderborn cuarto.

Al final, la revelación de la 2. Bundesliga disfrutó de una tarde perfecta: marcó pronto, aumentó la ventaja en la segunda parte y enfrió el champán con tiempo.

A los diez minutos, un córner rápido acabó en los pies de Bambasé Conté, quien definió tras asistencia de Tom Zimmerschied: 1-0. Cuatro minutos después, David Mokwa falló un primer centro, pero aprovechó un pase atrás de Lasse Günther para sentenciar: 2-0, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, Mokwa sentenció con su segundo tanto tras una jugada de Conté: 3-0. El Elversberg ya piensa en la Bundesliga.

Hannover y Paderborn

El Hannover tuvo la tercera plaza casi asegurada, pero en el 83' el FC Núremberg empató 3-3 con gol de Luka Lochoshvili. Sin embargo, el Paderborn ganó 0-2 en casa del SV Darmstadt y, con ello, el equipo de Ralf Kettemann le arrebató el segundo puesto al Hannover. En los play-offs se medirá al VfL Wolfsburgo.

El Hannover, dirigido por Christian Titz, cierra la temporada con un mal sabor de boca y se prepara para otro año en la 2. Bundesliga.

Además de Elversberg, Schalke 04 regresa a la Bundesliga tras tres años ausente. En tanto, Fortuna Düsseldorf, con Sven Mislintat, descendió a la tercera división tras perder contra Greuther Fürth.