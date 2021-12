Final Atlas vs Toluca del 99: Alineaciones, planteles, cuánto quedó la ida, goles y marcador global

En el torneo de Verano 1999, Atlas y Toluca nos recordaron una de las finales más recordadas del futbol mexicano. No fue una definición cualquiera, donde chocaron los Diablos Rojos entonces dirigidos por Enrique Meza contra los Rojinegros de Ricardo Antonio La Volpe, que contaban con un estilo de juego particular, poniendo de nervios a todos los aficionados y no sólo los involucrados.

Tanto Atlas como Toluca habían jugado el torneo en el Grupo 4, donde los Diablos terminaron la fase regular en el primer puesto con 39 puntos mientras que los Zorros fueron segundos con 34 puntos a lo largo de 17 jornadas. Cabe recordar que en ese entonces los clasificados a la liguilla se acordaban de esa manera en lugar de la tabla general de ahora.

En los cuartos de final, el Atlas empató 3-3 con el Morelia pero avanzó por mejor posición en la tabla y en semifinales aplastaron a Cruz Azul, derrotándolos 6-0 en el marcador global.

Mientras tanto, Toluca dejó en el camino por 4-3 en cuartos de final al Necaxa y en semifinales tuvieron un duro encuentro, pero que lograron superar por global de 4-3 a Santos Laguna.

Si hubiese estado el formato actual, la final la hubiesen disputado el uno y el dos de la tabla: los dos conjuntos más regulares en la temporada, igualmente, en la llamada ‘Fiesta Grande’. Tras la ida y vuelta, Toluca fue campeón.

A continuación, en GOAL te traemos todos los detalles de los compromisos.

PLANTELES COMPLETOS

TOLUCA:

Porteros: Hernán Cristante y Mario Alberto Albarrán.

Defensas: Eugenio Villazón, Salvador Carmona, Héctor Blanco, Alberto Macías, Adrián Israel García Arias, Adan Nuñez.

Mediocampistas: Antonio de Jesús Taboada, Víctor Ruíz, José Rafael García, Fabián Estay, Darko Vukic, Jaime Ordiales, José David Rangel.

Delanteros: Enrique Alfaro, José Saturnino Cardozo, Edgar Arturo García, Carlos María Morales, Juan Manuel Abundis, Hugo Santana

Director Técnico: Enrique Meza

ATLAS:

Porteros: Erubey Cabuto y Isaac Mizrahi

Defensas: Omar Briseño, Sergio Castillo, Julio Estrada, Juan García, Pablo Hernán Lavallén, Héctor López, Rafael Márquez, Mario Méndez, Fernando Salazar.

Mediocampistas: Jorge Almirón, César Andrade, Juan Pablo Rodríguez, Gerardo Torres, Juan Urteaga, Jair Vázquez, Miguel Zepeda

Delanteros: Hugo Castillo, Nélson Esqueda, Carlos Lagorio, Eduardo Montoya, Daniel Osorno.

Director Técnico: Ricardo Antonio La Volpe.

ALINEACIONES Y FICHA DE LA FINAL DE IDA

Atlas: Erubey Cabuto, Héctor López, Pablo Lavallén, Jorge Almirón, Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno, César Andrade, Miguel Zepeda, Julio Estrada, Rafael Márquez, Hugo Norberto Castillo.

Toluca: Hernán Cristante, Salvador Carmona, Héctor Blanco, Víctor Ruíz, José García, José Saturnino Cardozo, Fabián Estay, Alberto Macías, Carlos María Morales, José Rangel y Enrique Alfaro.

Fecha: 3 de Junio de 1999

Estadio: Estadio Jalisco

Árbitro: Eduardo Brizio

RESUMEN Y MARCADOR DE LA FINAL DE IDA

Atlas y Toluca se enfrentaron en un partido con mucha intensidad en el Estadio Jalisco, que terminó empatado 3-3 y que estaba repleto de aficionados en las tribunas. Carlos María Morales abrió la cuenta para los Diablos y José Cardozo hizo el 2-0, César Andrade acortó distancias y el propio Tanque Morales hizo el 3-1 al 27'. Hugo Norberto Castillo volvió a acercar al Atlas y Rafael Márquez Álvarez empató el partido por 3-3 al 69' y llevó la definición al Estadio Nemesio Diez.

ALINEACIONES Y FICHA DE LA FINAL DE VUELTA

Toluca: Hernán Cristante, Salvador Carmona, Omar Blanco, Alberto Macías. Enrique Alfaro, Víctor Ruiz, Fabián Estay, David Rangel, Rafael García, José Abundis, José Saturnino Cardozo. DT: Enrique Meza.

Atlas: Erubey Cabuto, Julio Estrada, Héctor López, Pablo Hernán Lavallén, Rafael Márquez, Jorge Almirón, Juan Pablo Rodríguez, César Andrade, Miguel Zepeda, Daniel Osorno, Hugo Norberto Castillo. DT: Ricardo Antonio La Volpe.

Fecha: 6 de Junio de 1999

Estadio: Nemesio Diez

Árbitro: Gilberto Alcalá.

RESUMEN Y MARCADOR DE LA FINAL DE VUELTA

La Final de Vuelta inició con fuerte intensidad, misma que se reflejó en el marcador pues se abrió apenas al minuto de iniciado el partido por conducto del rojinegro Hugo Norberto Castillo, pero dos minutos después empató José Saturnino Cardozo. Alberto Macías le dio la vuelta al marcador con un fuerte disparo, poniendo a los Diablos arriba por 2-1 al 27' y Miguel Zepeda empató 2-2 al 50'.

El partido se alargó hasta los penales, donde se conoció el nuevo campeón después de que nadie anotara en los tiempos extras. Fabián Estay fue el único en fallar y Antonio Taboada, Víctor Ruíz, Darko Vukic, José Cardozo y Salvador Carmona anotaron por los Diablos desde los once pasos, Daniel Osorno y Julio Estrada fallaron por el Atlas, Juan Pablo Rodríguez, Miguel Zepeda, Rafael Márquez y Eduardo Bustos anotaron, pero poco sirvió pues el título fue para el Toluca.