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Abdelmawgood Samir

Traducido por

Fin de temporada: la rotura de ligamento cruzado golpea a una estrella de la selección de Senegal

Niza vs Le Mans
Niza
Le Mans
Ligue 1
A. Mendy
Marruecos
Senegal
Francia
Senegal
Marruecos

Duro golpe para Senegal

El Niza recibió un duro golpe tras confirmarse la lesión de su defensa Antoine Mendy, que sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, por lo que el internacional senegalés estará ausente de los terrenos de juego durante varios meses, en una pérdida añadida para el equipo después de su empate ante Le Mans por (1-1).

Las pruebas médicas a las que se sometió Mendy este domingo confirmaron el alcance de la lesión que sufrió durante el partido, después de caer de forma incorrecta sobre su rodilla izquierda, lo que ratificó los temores del cuerpo médico sobre la gravedad de su estado.

Mendy había entrado como suplente aproximadamente a un cuarto de hora del final del encuentro, pero no pudo completar el partido y abandonó el estadio Allianz Riviera con evidentes muestras de un intenso dolor en la rodilla.

De este modo, el Niza no solo salió del partido con dos puntos menos, sino que perdió a uno de sus jugadores durante un largo periodo, después de que las pruebas revelaran una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses, a la espera de determinar con mayor precisión el tiempo de baja en función del proceso de tratamiento y recuperación.

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