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El Manchester United ha activado la cláusula de ampliación del contrato de su capitán, el portugués Bruno Fernandes, lo que garantiza su continuidad en el equipo hasta junio de 2028.

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El centrocampista portugués había entrado en el último año de su contrato con el Manchester United, pero el club disponía de una opción para prolongarlo 12 meses más.

Fuentes conocedoras de la situación, que hablaron con The Athletic bajo condición de anonimato, confirmaron que el Manchester United ha activado esta cláusula, de modo que Fernandes seguirá vinculado al club hasta junio de 2028.

Esta decisión llega después de que el internacional portugués confirmara que las negociaciones para su renovación se habían detenido, ya que ambas partes acordaron dar prioridad a mejorar los resultados en el terreno de juego.

El movimiento aliviará la presión sobre ambas partes ante la falta de acuerdo para un nuevo contrato: el Manchester United evita la posibilidad de que Fernandes negocie con clubes de fuera de Inglaterra a partir del 1 de enero para marcharse gratis el próximo verano, mientras que el jugador obtiene más garantías sobre su futuro.

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Sin embargo, la ampliación del contrato no descarta una salida de Fernandes en 2027, aunque permite al Manchester United exigir una compensación económica a cambio de su traspaso.

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Fernandes sigue despertando el interés de clubes europeos y saudíes, mientras el Manchester United ya ha elaborado una lista de posibles fichajes en previsión de su marcha.

Aun así, cualquier decisión de salida será independiente y la tomará Fernandes en coordinación con la directiva del Manchester United, sin que guarde relación con los jugadores que el club pueda fichar para sustituirlo.

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The Athletic informó este viernes de que Nico Paz, mediapunta del Como, figura en una lista de varias opciones que gustan a los responsables del Manchester United.

El futuro de Fernandes quedó envuelto en la incertidumbre desde que el exentrenador Michael Carrick lo dejó fuera del once titular en la derrota por 0-3 en casa ante el Bournemouth, después de que pareciera criticar el estilo de juego de su equipo tras la derrota por 1-4 ante el Como en la Liga de Campeones.

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El jugador, de 32 años, recuperó su puesto en el once inicial antes de la destitución de Carrick y ha conservado el brazalete de capitán con el nuevo técnico, Mauricio Pochettino.

Fernandes marcó dos goles en el empate 2-2 en el campo del Sporting de Lisboa el miércoles, en su intento por recuperar el nivel que mostró en temporadas anteriores.

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La estrella portuguesa batió la temporada pasada el récord de asistencias en una sola campaña de la Premier League, con 21 pases de gol.

Fernandes fue galardonado con el premio al Jugador del Año de la Asociación de Periodistas de Fútbol inglesa y con el de Jugador del Año de la Asociación de Futbolistas Profesionales.

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El capitán del Manchester United rechazó la oportunidad de abandonar el club en 2024 y prefirió prolongar su estancia; además, recibió tentadoras ofertas económicas en 2025 y el pasado verano, pero las rechazó todas por su compromiso con el club y su deseo de ayudarlo a volver a la Liga de Campeones.