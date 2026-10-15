Fin de la espera: una estrella del Al Hilal llama a la puerta del regreso tras 205 días de ausencia

La afición del Al Hilal respiró con alivio tras acercarse el lateral derecho Hamad Al Yami a su regreso a la competición oficial, después de un largo y duro proceso de recuperación que lo alejó de los campos durante más de medio año.

El diario saudí "Arriyadiyah" reveló que Al Yami ha alcanzado la plena disponibilidad conforme al programa de rehabilitación al que se sometió durante el último periodo, y que la decisión sobre su participación en los próximos partidos queda ahora en manos de los cuerpos técnico y médico.

Este avance llega tras una ausencia que se prolongó cerca de 205 días, desde su grave lesión de rodilla en el enfrentamiento de su equipo contra el Al Taawoun en la décima jornada de la liga de la temporada pasada, que obligó a someterse a una delicada operación en la "rótula de la rodilla" el pasado mes de marzo.

La cuenta oficial del Al Hilal en la plataforma "X" ya había insuflado una dosis de optimismo entre sus aficionados el pasado lunes, al publicar imágenes de la participación de Al Yami en parte de los entrenamientos grupales, en una clara señal de que ha superado las fases críticas de la rehabilitación y de la tranquilidad del cuerpo médico respecto a la evolución de su recuperación.

Próximos partidos HIL 1ª División 14:00 ALH

En un asunto relacionado, los jugadores del conjunto azul regresan a los entrenamientos mañana viernes por la tarde, tras el descanso concedido por el cuerpo técnico dirigido por el italiano Simone Inzaghi después del regreso por carretera desde Doha, luego de la valiosa victoria por 2-0 sobre el Al Sadd catarí en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite.





Se espera que Al Yami esté entre las opciones de Inzaghi en el próximo encuentro ante el Al Hazem, previsto para el lunes en el estadio "Kingdom Arena", correspondiente a la décima jornada, en la que el Al Hilal lidera la clasificación con 21 puntos.

La Liga Profesional Saudí ya había anunciado anteriormente el aplazamiento del partido entre el Al Hilal y el Al Riyadh, correspondiente a la novena jornada, al próximo 19 de diciembre.



