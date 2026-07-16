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Fin de la era Deschamps: ya hay fecha para anunciar a Zidane como nuevo seleccionador de Francia

Francia vs Inglaterra
Francia
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Z. Zidane
D. Deschamps
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EE. UU.

El «Batallón de los Gallos» se prepara para una nueva era bajo el mando de Zizou

El nombramiento de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia es inminente. Sustituirá a Didier Deschamps, quien dirige a los «Gallos» desde 2012.

Mientras Deschamps dirige a los “Les Bleus” en su último partido, la madrugada del domingo contra Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, la Federación Francesa de Fútbol prepara la transición para que la llegada del exentrenador del Real Madrid sea fluida.

Según «RMC Sport», la Federación no quiere precipitarse: aunque el acuerdo con Zidane se negoció hace meses, el anuncio no llegará justo tras el Mundial.

Según varias fuentes citadas por el canal, el anuncio oficial podría llegar el jueves o viernes de la próxima semana, para cerrar la etapa de Deschamps antes del inicio de la de Zidane.

El contrato ya está listo, aunque aún no se ha firmado.

World Cup
Francia crest
Francia
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Tras perder 2-0 contra España en semifinales, Francia jugará el tercer puesto ante Inglaterra.

Deschamps, seleccionador desde 2012, ganó el Mundial 2018 y llegó a la final de 2022.


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