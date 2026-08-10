El delantero inglés Harry Kane se prepara para ampliar su estancia en el Bayern de Múnich alemán por tres temporadas adicionales, en un paso que refleja su total estabilidad en Baviera y el cambio de sus prioridades futbolísticas hacia la conquista de más títulos continentales.

El diario británico "The Times" reveló que se espera que el delantero, de 33 años, inicie conversaciones oficiales con la directiva del club bávaro esta semana para prolongar su contrato hasta 2029, en lugar de su fecha de finalización actual, el 30 de junio de 2027.

Estabilidad familiar y tranquilidad personal

Desde su llegada a Alemania con el objetivo de dar un salto en su carrera futbolística, Kane se ha asentado por completo en Múnich, donde se siente muy cómodo junto a su familia en la ciudad bávara.

No se espera que su salario, estimado actualmente en unos 25 millones de euros anuales, experimente un aumento significativo en el nuevo contrato, lo que indica que la decisión está motivada por factores deportivos y personales más que económicos.

Un cambio de prioridades

Esta posible prolongación del contrato refleja un giro claro en las prioridades del goleador inglés.

Mientras que el regreso a la Premier League llevaba mucho tiempo sobre la mesa como vía para superar el récord de goles de Alan Shearer en la liga inglesa, los informes señalan que Kane se centra ahora en mayor medida en ganar más títulos con el Bayern de Múnich, con la Liga de Campeones de Europa a la cabeza, que sigue siendo el objetivo principal tanto del jugador como del club.

Números excepcionales

Kane ha logrado números excepcionales desde su incorporación al Bayern, donde ha ganado dos títulos consecutivos de la Bundesliga y ha marcado, solo durante la temporada 2025-2026, 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones, lo que lo convierte en uno de los delanteros más letales de Europa y en una de las principales razones por las que el Bayern desea asegurar sus servicios durante más tiempo.

Se espera que las negociaciones se resuelvan en los próximos días, en un paso que dará al Bayern de Múnich la estabilidad ofensiva requerida para los próximos años y garantizará a Kane la continuidad de su carrera en uno de los mayores clubes europeos.