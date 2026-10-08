Filtraciones de la sesión del TAS: un informe secreto desata una disputa entre Marruecos y la CAF

Informes de la prensa senegalesa han revelado entresijos sorprendentes durante la vista celebrada hoy jueves por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en la ciudad suiza de Lausana, para dirimir el caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal.

La vista registró un giro llamativo en el caso después de que la parte marroquí hablara de la existencia de un segundo informe del árbitro del partido, antes de que los abogados de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) rechazaran este planteamiento.

Pese a que la sesión se celebró a puerta cerrada, ello no impidió la filtración de algunos detalles desde el interior de la sala del tribunal, ya que el portal senegalés «Senenews» reveló información citando a una fuente presente en Lausana.

Según la fuente, la defensa marroquí presentó un elemento nuevo que podría tener repercusión en la valoración de los hechos del partido, consistente en la referencia a la existencia de un segundo informe del árbitro de la final, el congoleño Jean Jacques Ndala, que supuestamente completa o añade detalles al informe oficial que se presentó tras el partido.

Hasta el momento no se ha aclarado la naturaleza de este supuesto informe, ni su contenido, ni en qué medida es posible admitirlo dentro del expediente del caso, aunque su planteamiento provocó una respuesta directa de los abogados de la CAF.

Discrepancia entre Marruecos y la CAF

Los abogados de la Confederación Africana rechazaron lo mencionado por la parte marroquí respecto a la existencia del segundo informe, en una postura llamativa, sobre todo porque la CAF y Marruecos se sitúan juntos frente al recurso presentado por la Federación Senegalesa.

El informe arbitral adquiere gran importancia en el caso, al ser uno de los documentos más destacados relacionados con los hechos que presenció la final de la Copa Africana de Naciones, y en los que se basó la Confederación Africana en su decisión de retirar el título a Senegal y adjudicar el partido a favor de Marruecos.

Hoy no habrá decisión del TAS

En un momento en que todos aguardan el destino del caso, el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó que la vista se celebró a puerta cerrada, a petición de las partes, sin la presencia de aficionados ni de medios de comunicación.

Tras el fin de la sesión, está previsto que el tribunal arbitral, compuesto por tres árbitros europeos, inicie sus deliberaciones, mientras que el TAS aclaró que no puede fijar una fecha exacta para la emisión del fallo, pero confirmó al mismo tiempo que la decisión no se dará a conocer hoy.