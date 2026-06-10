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Perez MourinhoGetty Images
Abobakr El Mokadem

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Filtraciones alarmantes en Madrid... El fichaje de 150 millones desata un enfrentamiento prematuro entre Pérez y Mourinho

Fichajes
Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
J. Alvarez
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Los problemas comenzaron antes del anuncio oficial

Según la prensa española, José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid.

Mourinho se despidió este miércoles del Benfica y se espera que el Real Madrid confirme su fichaje en horas.

Según Mundo Deportivo, aunque aún no es oficial, ya hubo un desencuentro con la directiva de Florentino Pérez.

La razón sería la oferta del club blanco por Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid.

El club blanco anunció ayer: «Tras la reunión de la junta directiva, el Real Madrid ha ofrecido 150 millones de euros al Atlético por Julián Álvarez».

Tras analizarlo, el Atlético lo rechazó recordando la cláusula de rescisión de 500 millones.

El técnico no quiere fichar al argentino.

 El club asegura que el técnico portugués conocía la intención de fichar al argentino, aunque no la autorizó.

Fuentes cercanas a Mourinho aseguran que el técnico desconocía la propuesta y se enteró al leer el comunicado público del Real Madrid.

 Añaden que Mourinho se molestó porque el club actuó sin informarle, ya que no veía con buenos ojos la llegada del argentino.

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