Filipe Luis: “Griezmann es un jugador muy barato y jugará donde él quiera”

El lateral del Atlético de Madrid habla en Mundo Deportivo del futuro del francés, del duelo ante el Barcelona... y de su retirada.

Filipe Luis ha ganado una Liga en el Camp Nou, aunque jamás ha salido victorioso de allí. Curioso bagaje de un lateral, el del Atlético de Madrid, que vuelve al feudo blaugrana para alargar el desenlace del campeonato liguero. "Es una ventaja muy grande, y el Barça es un gran equipo, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Es una gran oportunidad, es muy difícil ganar allí, pero es el momento ideal. No tenemos nada que perder, vamos sin la presión de los últimos años y queremos hacer un partido perfecto para dejar vida", dice a Mundo Deportivo un jugador que no tiene en cuenta el resultado de .

"Cuando un equipo es vulnerable atrás te hace creer que eso te beneficia, pero también sabemos que no jugó Piqué, que cada partido es distinto… y nosotros difícilmente meteremos cuatro goles porque no nos abrimos tanto. Seguramente jugaremos a la contra, más que nada porque el Barça propone y tiene la pelota", afirma Filipe Luis sobre el conjunto de la ciudad condal.

Precisamenta un conjunto al que pudo llegar el lateral zurdo en el año 2009, aunque el Deportivo de La Coruña le negó una posibilidad. Igual que el propio Antoine Griezmann se la negó al conjunto azulgrana el verano pasado. Pero, una vez más, su nombre vuelve a salir a la palestra y Filipe lo tiene claro: "Está en un gran momento, es un grandísimo jugador y tal y como se le pone la cláusula, es un jugador muy barato. Va a jugar donde él quiera porque tiene calidad. Si quiere en el Atleti, en el Atleti, si quiere en el Barça, en el Barça".

Un en el que destaca, por encima de todos, Leo Messi. Para el brasileño, un jugador a disfrutar: "Es único. Aún le quedan muchos años pero los ciclos se acaban, así que vamos a disfrutar porque no sé cuántos años o décadas pasarán hasta que aparezca otro jugador como él".

Su prioridad, retirarse en el

No son pocos los rumores que sobrevuelan el Metropolitano desde la eliminación de la Liga de Campeones a manos de la Juventus de Turín. Y de ellos no se salva un Filipe cuya primera opción ha sido y es el conjunto rojiblanco: "Siempre dije al club que mi prioridad era quedarme aquí. Es normal que tras la eliminación de Champions y la marcha de Lucas se hable de jugadores, pero yo siempre me puse a disposición del Atleti y ellos tienen la prioridad, el sí depende de ellos, no de mí. El sentimiento que yo tengo hacia el club y la afición hace querer retirarme aquí, pero eso no depende de mí, depende del club".

El City de Guardiola, su favorito para la Champions

Por último, se mojó el zaguero sobre la máxima competición continental. A Filipe le gustaría que el campeón fuera el : "Me encantaría que la ganara Guardiola por el fútbol que lleva proponiendo todos estos años, por su forma de ser y todo. Creo que se lo merece. Para el fútbol sería bonito que Pep pudiera ganar la Champions, pero después la Champions depende de una noche mágica y es muy difícil saber quién la va a ganar".