Filipe Luís ficha al jugador del Feyenoord por el AS Mónaco antes de que termine su contrato

Jyri Nieminen se unirá al AS Mónaco como entrenador de porteros, según Foot Mercato. El finlandés de 38 años dejará el Feyenoord el 1 de julio para integrarse al equipo técnico de Filipe Luís.

Feyenoord anunció a principios de este mes que Nieminen buscaba un nuevo reto y que ambas partes acordaron su salida.

Llegó en 2023 procedente de los New York Red Bulls y también trabaja con la selección finlandesa.

Tras tres temporadas, se despidió a través de la web del club: «Estoy enormemente orgulloso de los años que he podido trabajar en este gran club, en un entorno en el que todo y todos se centran en crecer juntos cada día».

«Quiero expresar mi gratitud a los fantásticos compañeros que he tenido a mi alrededor y, sin duda, también a los jugadores y a cada uno de los porteros con los que he tenido el privilegio de trabajar en el Feyenoord. Ha sido un honor».

El Feyenoord busca ya su sustituto.

Según FR12, el club holandés baraja a Carlo l'Ami (59) como sucesor.