Filip Kostic podría volver a la Eredivisie para jugar en un club de primera línea de los Países Bajos

Filip Kostic interesa al PSV, según fuentes serbias citadas por el periodista Mounir Boualin. El extremo zurdo de 33 años llega gratis tras dejar la Juventus.

Tras la marcha de Anass Salah-Eddine, el PSV busca un lateral izquierdo y Kostic es una opción atractiva. El exjugador del FC Groningen sigue en plena forma y puede cubrir toda la banda izquierda.

Varios clubes lo siguen, así que la competencia será dura. Todavía se desconoce la opinión del jugador sobre la oferta de Eindhoven.

Jugó en el Groningen entre 2012 y 2014, de donde pasó al Stuttgart por seis millones de euros, y luego defendió los colores del Hamburger SV, el Eintracht Fráncfort y el Fenerbaçe.

Además, el PSV analiza otras alternativas como Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers), aunque aún no se sabe si lo consideran una opción.

También sigue a Adam Aznou Ben Cheikh, del Bayern Múnich y con pasado en el Barça, aunque aún no ha presentado oferta alguna en Alemania.

Salah-Eddine llegó cedido la temporada pasada y, al no ejercerse la opción de compra, regresó a la AS Roma.