El Barcelona acelera sus movimientos para reorganizar su plantilla antes del cierre del mercado de fichajes, después de que el club abriera una nueva puerta a uno de sus jóvenes jugadores para buscar un destino diferente, en medio de un creciente interés de varios clubes dentro y fuera de España.

Según el diario español Sport, el Barcelona ve con buenos ojos la salida definitiva de Héctor Fort, después de comunicar al jugador que ya no forma parte de los planes del equipo para la nueva temporada, ante el interés de varios clubes en su fichaje.

Everton, Fulham y Borussia Dortmund ya se habían interesado por la situación del lateral español, antes de que el Real Sociedad se sumara a la lista de pretendientes, aprovechando los informes positivos que había recopilado sobre el jugador durante su etapa de cesión en el Elche.

Fort no volverá a participar en la pretemporada del Barcelona, y su futuro deberá resolverse en los próximos días, dando prioridad al proyecto deportivo que le garantice una mayor oportunidad de tener minutos.

El Elche quería mantener al jugador, pero esa opción ha quedado descartada, ya que el Barcelona no quiere cederlo de nuevo y se aferra a venderlo de forma definitiva.

El club catalán ha fijado el valor de la operación en unos 10 millones de euros, lo que significa que los clubes que deseen incorporar a Fort deberán presentar una oferta cercana a esa cifra para entrar en la puja.

El caso de Fort, junto al de Marc Casadó, es uno de los expedientes más destacados que el Barcelona pretende cerrar antes del cierre del mercado de fichajes, con el objetivo de generar ingresos adicionales y ampliar el margen salarial para inscribir a nuevos jugadores.

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