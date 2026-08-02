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Cristiano Ronaldo is Officially Unveiled as Al Nassr PlayerGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Fijados la fecha y el lugar de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina

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Su relación comenzó en 2016

Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, se prepara para casarse con Georgina Rodríguez en una boda de ensueño en la isla donde creció.

El diario "The Sun" señaló este domingo: "Parece que la pareja ha decidido contraer matrimonio en Madeira".

Según informes locales, se ha reservado la catedral de Funchal, capital de la isla, para celebrar una gran boda el próximo sábado.

Y lo apropiado es que las bodas allí comiencen a las tres de la tarde.

Se dice que la estrella de Portugal Ronaldo, de 41 años —que creció en Funchal— y la modelo Georgina, de 32 años, han reservado un hotel cercano a la catedral para celebrar la recepción.

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Una fuente afirmó: "Se ha informado a los huéspedes del hotel de que dos plantas quedarán fuera de servicio el viernes y el sábado, además de varias zonas de bar".

Ronaldo conoció a Georgina, hispano-argentina, en 2016 y le pidió matrimonio el pasado mes de agosto.

La semana pasada, se tomaron fotografías de la pareja luciendo anillos de diamantes mientras subían a bordo de un yate en Mallorca.

Ronaldo había dicho anteriormente que él y Georgina planeaban casarse después del Mundial, del que Portugal quedó eliminada a manos de España, que se coronó campeona el mes pasado.

Y aseguró que Georgina es la única mujer con la que ha salido y con la que deseaba establecerse.

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