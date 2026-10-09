¡Uno de los mayores sueños de los aficionados al fútbol podría hacerse realidad antes de que caiga el telón sobre las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo! Tras dos décadas de competencia y brillantez, se vislumbra en el horizonte una oportunidad excepcional de ver a las dos leyendas con la camiseta de un mismo equipo, en una escena que podría convertirse en uno de los momentos más especiales de la historia del deporte.

Detrás de la idea está el exastro argentino Carlos Tévez, que busca organizar su partido de despedida en el estadio La Bombonera, feudo de Boca Juniors, después de haber sido privado de un homenaje de despedida acorde con su trayectoria cuando se retiró en 2022.

Según el diario español "Marca", que cita al medio argentino "Infobae", Tévez retomó la idea con el objetivo de celebrar el partido el 20 de diciembre de 2026, en medio de informaciones sobre que habría obtenido la aprobación de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

Tévez había revelado, durante su aparición en el canal argentino "Olga", algunos detalles del esperado evento, señalando su deseo de atraer a varios de los más destacados astros con los que jugó a lo largo de su carrera.

Y dijo: "Sería magnífico, tengo que hablar con Román para organizarlo a final de año", antes de repasar una lista con nombres destacados, entre ellos los porteros Gianluigi Buffon y Edwin van der Sar, y los defensas Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, además de Andrea Pirlo, Paul Scholes y Riquelme.

Pero la mayor sorpresa llegó cuando abordó la posibilidad de que Messi y Ronaldo participen juntos, al afirmar: "Los pondremos juntos", antes de añadir: "Yo mismo iré a buscar a Cristiano", en alusión a su empeño en atraer al astro portugués, junto al "pequeño", como describió a Messi.

Tévez mantiene una relación futbolística especial con las dos leyendas: disputó 47 partidos junto a Messi con la camiseta de la selección argentina, y jugó 80 partidos junto a Ronaldo durante su etapa en el Manchester United.

Y mientras la idea sigue en el terreno de los preparativos y las declaraciones, el éxito de Tévez en reunir a los dos astros en un mismo equipo brindaría a la afición una escena excepcional, y reescribiría un último capítulo de la historia de la rivalidad más célebre del fútbol moderno, pero esta vez lejos de la pugna por los goles y los títulos.



