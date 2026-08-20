El FC Barcelona ha resuelto una de las historias más apasionantes del mercado actual y ha anunciado el regreso del lateral portugués Joao Cancelo a sus filas con un contrato permanente que se extiende hasta el verano de 2029, con lo que inicia su tercera etapa con la camiseta del club catalán.

El jugador, de 32 años, abandonó el Al Hilal saudí tras rescindir su contrato, que se extendía hasta 2027, para incorporarse al Barcelona en una operación como agente libre, convirtiéndose en el quinto fichaje del equipo este verano tras Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Baiseau y Rodri.

Está previsto que Cancelo firme su contrato hoy en el despacho del presidente Joan Laporta, en presencia de su célebre agente Jorge Mendes, del vicepresidente deportivo Rafa Yuste, del director deportivo Deco y del coordinador de fútbol Bojan Krkic, y que sea presentado oficialmente ante los medios de comunicación a las 13:45 hora local.

Este regreso llegó tras un deseo claro y declarado del propio jugador. Cancelo no pensó en ninguna otra oferta, y su único sueño era regresar al Camp Nou, especialmente después de su llamativa actuación en la segunda mitad de la temporada pasada bajo la dirección de Hansi Flick en la posición de lateral izquierdo, donde disputó 23 partidos en Liga, Champions League y Copa del Rey y se afianzó como una pieza fundamental.

Según "Mundo Deportivo", el lateral portugués había llegado a Barcelona el pasado lunes, antes que su nuevo compañero Rodri, que firmó hasta 2030 y fue presentado el martes, y solo quedaban algunos últimos retoques para cerrar la operación de Cancelo, que se acordó el pasado domingo después de que quedara fuera de los planes del entrenador del Al Hilal, Simone Inzaghi.

Lo llamativo es que Cancelo estuvo presente el pasado miércoles en el Camp Nou para asistir a la presentación del equipo antes del Trofeo Joan Gamper frente al Al Ahly egipcio, y llevaba la camiseta número 2 en el túnel, ilusionado por aparecer, pero se le impidió saltar al terreno de juego al no estar completados los trámites oficiales, por lo que el club decidió aplazar su presentación para hoy.

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Con este paso, Cancelo vuelve a vestir la camiseta número 2 con la que brilló anteriormente, y se reencuentra con su excompañero en el Manchester City Rodri, con quien jugó tres años y medio. El inicio de Cancelo con el Barcelona fue en la temporada 2023-2024 en calidad de cedido por el City bajo la dirección de Xavi Hernández, antes de pasar después al Al Hilal por 25 millones de euros.