La leyenda del Real Madrid, Luís Figo, elogió los fichajes del club blanco durante el último mercado de fichajes de verano, asegurando que llegaron en el momento oportuno tras dos temporadas sin títulos.

Figo dijo en el pódcast "Figosofadas": "Creo que el Real Madrid ha fichado muy bien. Ha traído jugadores que necesitaba en posiciones importantes: el central, los laterales y el extremo como Diomandé".

Y añadió: "En general, los fichajes han sido excelentes, y han venido más por necesidad que por los nombres".

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Figo prosiguió: "Era necesario dar este paso y reforzar el equipo después de los dos últimos años sin ningún título. Esto es necesario para el ambiente, para que el aficionado reciba la temporada con mayor esperanza y sienta que este año será positivo".

Sobre los precios récord en el mercado de fichajes, Figo advirtió: "En algún momento, esto tiene que parar. Es cierto que depende de los presupuestos de los clubes y de las reglas del juego limpio financiero, pero las cifras son muy altas".

La antigua estrella de Portugal continuó: "No creo que se pueda recuperar un fichaje de 150 millones de euros, como siempre dicen, vendiendo camisetas, por ejemplo. Estas operaciones pueden funcionar deportivamente, pero financieramente es algo muy complicado".

Y señaló la evolución del mercado de fichajes diciendo: "Han pasado casi 30 años desde mi época. En aquel tiempo, veía que las cantidades pagadas eran una locura. Pero la evolución de los mercados ha hecho que paguen cantidades aún más disparatadas en algunas operaciones".

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