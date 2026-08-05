La leyenda del fútbol portugués Luís Figo lanzó un duro ataque contra Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), exigiéndole que abandone su cargo, en un artículo publicado por el diario británico "Daily Mail" este miércoles.

Figo comenzó su artículo diciendo: "Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo necesita 3 palabras: Infantino debe irse".

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Y añadió: "He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, me crucé con algunos estafadores en mi carrera dentro de este deporte. Pero lo que he visto desarrollarse durante los últimos diez días es el comportamiento más degradante, engañoso y cobardemente egoísta que he presenciado jamás".

El exastro del Barcelona y del Real Madrid prosiguió: "El hombre que hace esto —el hombre que intenta imponer cambios tan grandes solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos— es un residuo del pasado de este deporte, y no debería tener ningún papel en su futuro".

Y continuó: "Si la idea es tan buena (el proyecto de vender participaciones del Mundial a inversores), ¿por qué no se lo dijiste a tus miembros cuando estaban todos reunidos en una misma sala antes de la final de la Copa del Mundo? Si el plan es sólido y firme, ¿por qué no informaste a tus miembros de los riesgos, además de lo que describes como beneficios?".

Figo siguió: "Si la idea es evidente y no requiere reflexión, ¿por qué no fuiste sincero sobre el hecho de que al final te daría un puesto con un salario de 30 millones de dólares anuales? Pero nada de esto ocurrió. Porque no es una buena idea. No es sólida cuando fallas en la transparencia sobre los retornos asfixiantes que siempre busca el capital privado, y no es audaz cuando fallas en explicar que, una vez que vendes tu participación, esta se va para siempre, y que has privado a tus sucesores de la propiedad de la Copa del Mundo".

Y agregó: "Y no es (una idea) honesta, cuando fallas en mencionar que, después de haber servido la cabeza de la Copa del Mundo en bandeja de oro a tus amigos de Washington, ellos te darán un puesto que vale 5 veces tu salario actual".

El Mundial y el presidente de la Federación Jordana

Figo prosiguió refiriéndose a la polémica que acompañó a las competiciones del Mundial 2026: "Nada de esto sorprende si observas la serie de excesos que ha infligido a la reputación del fútbol; desde la suspensión y reversión de decisiones disciplinarias, hasta la violación de las reglas del juego por la exhibición del primer tiempo, nada se interpone en el camino de complacer a sus amigos".

Y continuó: "Tampoco sorprende cuando lees los comentarios del (presidente de la Federación Jordana) el príncipe Alí, que ponen de relieve el comportamiento mafioso de la FIFA de Infantino; obstaculizar el trabajo y la financiación de la federación de fútbol (jordana) para asegurarse una carta de candidatura, para que continúe esta terrible era de egoísmo".

El exastro de Portugal completó: "Este plan —como la Superliga antes que él— estalló gracias a los medios de comunicación, que expusieron todos sus retorcimientos y engaños antes de que sus defensores pudieran ordenar sus mensajes. Y gracias a Dios que estalló".