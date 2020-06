Fierro se ofrece como la llave para destrabar fichaje de Arturo Vidal en Flamengo

El otrora seleccionado y amigo del Rey pondrá su granito de arena si se activan las negociaciones. Y apuntó a Rafinha para que se haga realidad.

Gonzalo Fierro ha sentenciado que tiene los contactos y las formas para lograr el fichaje de Arturo Vidal por el Flamengo, gigante de que sabe del apoyo a distancia que ha recibido de parte del chileno del incluso en su coronación de Copa Libertadores.

"Si es necesario, puedo aportar alguna información sobre qué es Flamengo, para ayudar. Conozco el club, los fanáticos, la ciudad. Sería importante para él ir allí, porque, quiero decir, es un club y un país en que todos piensan jugar", dijo el joven pistolero en FOX Brasil.

El diestro de Colina opinó que su amigo podría sacar muy buenas conclusiones de una experiencia en Brasil. "Europa es bueno en el fútbol, pero la pasión es diferente. Brasil es el país de América con más amantes, se vibra de manera diferente. Los equipos son muy competitivos y él tiene amigos allí, Rafinha. Si se queda en Flamengo, puede convencer a Arturo de pasar uno o dos años en Flamengo. Sería increíble para todos", tiró.

Sobre su vínculo con el Rey, el ex aclaró que "hablamos mucho a través de Whatsapp, por llamada. Después de cada partido, le escribo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo en Colo Colo. Me encantaría verlo en Flamengo, porque triunfaría. Le irá bien, es muy profesional y dedicado a lo que hace. Me encantaría verlo jugar en un equipo diferente a Europa".

Con el Fla, Fierro ganó un Brasileirao y dos Cariocas. El King, de momento, tiene un año más de contrato con el Barça y combina titularidad con suplencia semana a semana.