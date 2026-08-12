Una información importante de antemano: no se puede descartar que la situación de algunas de las personas mencionadas en este texto ya haya vuelto a cambiar entre la publicación y este mismo momento. Quizá Nicolas Jackson haya sido vendido, quizá Pep Chavarria haya firmado, quizá hayan cedido a alguien, quizá también haya pasado cualquier otra cosa con algún otro futbolista relacionado con el FC Chelsea. Porque ahora mismo hay muchísimos.

Pero, en última instancia, aquí no se trata en absoluto de piezas sueltas del mosaico. Sino de la «obra total» que está ofreciendo Chelsea en estos días. Incluso para sus propios estándares, el club londinense está firmando un periodo de fichajes bastante demencial. Chelsea está reuniendo una plantilla de dimensiones históricas. Tanto por el número de jugadores como por el coste.

Primero, una mirada atrás: desde la llegada del conglomerado inversor BlueCo, liderado por Todd Boehly, en 2022, Chelsea se especializó en la contratación masiva de talentos caros y con margen de desarrollo. El lema es: fichar tantos talentos como sea posible, darles contratos lo más largos posible y luego esperar que su valor de mercado aumente. A veces funcionó y a veces no.

Sobre todo, con esta estrategia no llegó el éxito deportivo sostenible. Chelsea ganó el Mundial de Clubes en 2025, pero en la Premier League desde la llegada de los nuevos propietarios solo ha terminado en los puestos 12, 6, 4 y 10. La temporada pasada, Chelsea quemó a dos entrenadores, Enzo Maresca y Liam Rosenior, y se quedó sin clasificación para competición internacional.

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Veteranos para complementar la selección de talentos del Chelsea

Ahora debe arreglarlo Xabi Alonso, y en realidad eso encaja bastante bien. Como Chelsea, Alonso representó en su día el éxito, pero él también mira hacia un pasado reciente complicado que incluyó su despido en el Real Madrid. En Chelsea, Alonso impulsó de inmediato un ajuste de estrategia en el mercado de fichajes. «Queremos una plantilla que tenga el equilibrio adecuado entre calidad y mentalidad», explicó nada más llegar.

Todos esos talentos necesitan, en su opinión, más experiencia a su lado. Y manos a la obra. El gran objetivo, Granit Xhaka (33), no pudo llegar. A cambio, Chelsea fichó a dos veteranos ingleses. El centrocampista Jordan Henderson (36) llegó gratis procedente del FC Brentford y el delantero Danny Welbeck (35), por seis millones de euros desde el Brighton & Hove Albion.

Sin embargo, el deseo de experiencia de Alonso (o, mejor dicho, de «mentalidad») no alivió al mismo tiempo la avidez de los dirigentes por talentos con margen de desarrollo. 57 millones por el lateral derecho Marco Palestra (21), del Atalanta Bérgamo. 50 millones por el extremo derecho Geovany Quenda (19), del Sporting de Lisboa. 40 millones por el centrocampista Valentin Barco (22), del club asociado Racing de Estrasburgo. Y así sucesivamente hasta llegar a: 2,4 millones por el delantero Dastan Satpaev (18), del Kairat Almaty.

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Morgan Rogers es el quinto jugador más caro de la historia del fútbol

Además, regresaron todo tipo de cedidos, por ejemplo Nicolas Jackson, procedente del FC Bayern, y algunos que estaban aparcados en Estrasburgo. El que en su día fue la gran esperanza Mykhaylo Mudryk celebró hace poco su regreso en un amistoso tras expirar su sanción por dopaje de casi dos años. Ah, sí, casi se nos olvida: Morgan Rogers llegó desde el Aston Villa por 138 millones de euros. De este modo, el mediapunta de 23 años se convirtió en el quinto traspaso más caro de la historia del fútbol.

En total, Chelsea ha invertido hasta ahora 389 millones de euros en este mercado de fichajes. Es, con muchísima diferencia, la cifra más alta de todos los clubes del mundo; muy descolgado en segunda posición aparece el Tottenham Hotspur. El actual récord de gasto de un club en un solo mercado de fichajes lo estableció el FC Liverpool el pasado verano con 483 millones. Chelsea debería superar pronto la barrera de los 400 millones. En el traspaso de Pep Chavarria (28, Rayo Vallecano), valorado en 25 millones, solo falta el anuncio.

El lateral izquierdo español será el 17.º jugador nuevo de este verano, mientras que, por ahora, solo han salido seis. Pese a los ingresos por ventas como las de Andrey Santos y Marc Cucurella, el saldo de fichajes del Chelsea, de -227 millones, tampoco tiene comparación en todo el mundo.

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FC Chelsea: supuestamente, 25 jugadores pueden salir

La plantilla del Chelsea está compuesta actualmente por 39 jugadores; incluso para los estándares de la Premier League, es una cifra increíble. Ninguno de los 39 contratos expira en 2027 y 34 siguen siendo válidos incluso durante al menos tres años más. Chelsea cuenta actualmente con ocho centrales (todos ellos valorados en al menos diez millones de euros en Transfermarkt ), con siete laterales (con Chavarria pronto serán ocho) y, para rematar, con siete delanteros centro.

Tras la fiebre compradora debe llegar ahora la gran oleada de salidas. El sábado, el tabloide inglés Sun informó de que 25 jugadores podrían dejar el club en principio. Entre ellos, el retornado Jackson, la promesa inglesa en ataque Liam Delap (relacionado con el Aston Villa), Mudryk y el excedido del BVB Aaron Anselmino. Si no aparecen interesados, siempre queda la posibilidad de enviar sin más a jugadores no deseados al club asociado de Estrasburgo poco antes del cierre del mercado.

Por cierto, si la cifra ofrecida es la adecuada, también los jugadores clave de la pasada temporada son considerados posibles candidatos a salir. Por ejemplo, el extremo derecho Pedro Neto o el motor del centro del campo Enzo Fernandez, que ya ha sido relacionado con el Real Madrid y el Manchester City. Si Fernandez se va, Chelsea podría intensificar los esfuerzos por el supuesto jugador deseado por Alonso, Martin Zubimendi, del rival ciudadano FC Arsenal.

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Chelsea se avergonzó recientemente ante un club de Malasia

En medio de este escenario completamente confuso, Alonso prepara a su equipo improvisado para la nueva temporada, y eso funciona, como era poco sorprendente, de forma más bien irregular. A una ajustada victoria ante el Western Sydney Wanderers le siguieron derrotas contra Tottenham y Juventus de Turín. Para poder dar minutos al mayor número posible de jugadores, Chelsea organizó este fin de semana nada menos que dos amistosos en 24 horas.

Un once inicial con bastante nivel logró al menos un resultado respetable con un 3-0 ante el AC Milan el sábado, antes de que el domingo una formación de suplentes (con Jackson, Estevao y Jamie Gittens, entre otros) se avergonzara ante Johor DT, de Malasia. Solo gracias a dos penaltis transformados por Delap y a un autogol en los últimos minutos pudo sacar un 3-3. La Sun , conocida por sus juegos de palabras, tituló «Alon-so bad», mientras que el Daily Mail habló de una «farsa».

El 24 de agosto, Chelsea arrancará la nueva temporada con un partido fuera de casa ante el FC Fulham. Quién seguirá entonces en la plantilla y cuál será el once inicial parece ahora mismo completamente incierto.