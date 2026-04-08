El sudafricano Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), llegó hoy miércoles a Senegal en visita oficial, 22 días después de la decisión histórica de anular la victoria de los Leones del Atlas en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y considerar a Marruecos como vencedor.

El 17 de marzo pasado, la Comisión de Apelación de la CAF anunció una decisión sin precedentes al considerar a Marruecos ganador de la final, disputada el 18 de enero, por 3-0, pese a haber perdido el partido sobre el campo 0-1, debido a la retirada de los jugadores de los Leones de la Teranga del terreno de juego.

La decisión de la “CAF” provocó fuertes reacciones en Senegal, donde el gobierno, en un comunicado emitido el 18 de marzo, exigió la apertura de una investigación internacional por “sospechas de corrupción dentro de los órganos directivos” de la Confederación Africana.

La Federación Senegalesa de Fútbol no se rindió y anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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Encuentro con el presidente senegalés

Tal como declaró Motsepe en una rueda de prensa anterior en El Cairo, al margen de la reunión del Comité Ejecutivo de la CAF, el dirigente sudafricano visitó hoy Senegal en un intento de calmar el ambiente caldeado allí.

Motsepe llegó a primera hora de la mañana al Aeropuerto Internacional Blaise Diagne, cerca de Dakar, donde fue recibido por el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdallah Faye.

Según un comunicado de la CAF, el presidente de la Confederación Africana inicia su visita con un recorrido por la isla de Gorée, de simbolismo histórico vinculado al comercio de esclavos, antes de reunirse con el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye en el palacio presidencial, y ofrecer por la tarde una rueda de prensa en uno de los hoteles de Dakar.