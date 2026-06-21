¡Fichó y se marchó!... El secreto tras la sorpresiva decisión de De la Fuente sobre Yamal

El seleccionador español, Luis de la Fuente, explicó que retiró a Lamine Yamal en la segunda parte contra Arabia Saudí para preservar su físico, pues el joven extremo «está en plena forma» y aún quedan partidos decisivos.

Tras la goleada a Arabia Saudí (4-0) en la segunda jornada del Grupo 8 del Mundial 2026, afirmó: «Lamine está en plena forma para jugar partidos completos».

El técnico, que celebró su 65.º cumpleaños con la victoria, añadió: «Rodri hizo un partido magnífico y la pareja de centrales fue excepcional. ¿Y qué decir de Oyarzabal? Ha sufrido pequeñas lesiones que no podemos revelar, pero siempre rinde al máximo».

El técnico destacó el trabajo colectivo y afirmó: «Los partidos son diferentes aunque el planteamiento sea similar. Hemos hecho una primera parte excepcional y una segunda también buena; lo más importante es que mantenemos la regularidad para afrontar con tranquilidad los próximos encuentros».

Pese a la victoria, advirtió: «El partido contra Uruguay será muy difícil».

Tras las críticas por el empate ante Cabo Verde, afirmó: «A nadie le gusta que duden de su trabajo, así que la reacción de los jugadores es normal. Defendemos un proyecto que llevamos tiempo construyendo».

Sobre el cambio de Yamal, explicó: «Queríamos gestionar el partido y su momento es ideal, con más ilusión».

Yamal abrió el marcador en el 10’, Oyarzabal anotó en el 21’ y 23’, y Koke cerró la goleada en el 49’, devolviendo a “La Roja” a la pelea por el liderato del Grupo 8.

Con este triunfo, España lidera provisionalmente el grupo con 4 puntos, a la espera del Cabo Verde-Uruguay, y ya piensa en el decisivo choque de la tercera jornada ante “La Celeste”, que puede sellar el pase a octavos.