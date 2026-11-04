La estrella argelina Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen, reveló su deseo de vestir en el futuro la camiseta del Paris Saint-Germain, asegurando que unirse al club francés representa un sueño para él, dada la gran posición de la que goza entre los clubes del fútbol mundial, y todo ello en medio de informes que hablan del interés del Paris por hacerse con sus servicios.

Maza dijo, en una entrevista con la cadena "Sky Alemania": "Por supuesto, sería un gran sueño jugar algún día para un club tan prestigioso como este. Creo que todos somos conscientes de la grandeza del Paris Saint-Germain, es uno de los mejores clubes del mundo, junto al Real Madrid, el Barcelona y el Arsenal".

El jugador argelino añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Jugar para un club así es un objetivo que persigo, como ocurre con muchos futbolistas", en una clara alusión a su ambición de dar el salto en el futuro a uno de los gigantes del continente europeo, algo que podría despertar el interés de la dirección del Paris Saint-Germain, pese a que hasta ahora no existen movimientos oficiales anunciados para su fichaje.

Las declaraciones de Maza llegan en un momento en el que circulan noticias sobre el interés del Paris Saint-Germain en contratarlo, pues informes de la prensa alemana señalaron que el club francés sigue al jugador del Bayer Leverkusen, a quien se considera una de las promesas capaces de aportar una dimensión ofensiva al equipo durante los próximos años.

Sin embargo, este interés no se ha convertido en negociaciones hasta el momento, ya que informes de prensa, citando a la cadena "RMC", indicaron que el Paris Saint-Germain no tiene la intención de entrar en negociaciones para fichar al jugador de 20 años, cuyo valor de mercado se estima en unos 50 millones de euros según el portal "Transfermarkt".

El Bayer Leverkusen no parece dispuesto a desprenderse de Maza en un futuro próximo, sino que la dirección del club alemán busca ampliar su contrato, que actualmente se extiende hasta el año 2030, después de ofrecer unas actuaciones destacadas que le han dado un lugar importante dentro del equipo, hasta el punto de que algunos han empezado a verlo como un posible sucesor de Florian Wirtz, actual estrella del Liverpool.

Por su parte, el Paris Saint-Germain busca opciones ofensivas para reforzar su plantilla, especialmente con la ausencia de larga duración de Khvicha Kvaratskhelia por una lesión del ligamento cruzado, aunque la dirección del club no parece entusiasmada con cerrar un fichaje de reemplazo durante el próximo mercado de invierno.

Luis Enrique, director técnico del conjunto parisino, había asegurado en declaraciones a la prensa que la ausencia de jugadores por lesiones no significa necesariamente fichar nuevos elementos, explicando: "No, no necesariamente. La existencia de lesiones no implica necesariamente fichar jugadores nuevos. Al principio de la temporada dije que somos capaces de afrontar cualquier cosa, incluso en caso de lesiones graves, pero seguimos abiertos a las oportunidades que se presenten".

El nombre del Paris Saint-Germain también se ha vinculado al joven francés Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth de 20 años, después de que informes ingleses hablaran del renovado interés del club en ficharlo, de modo que Maza y Kroupi permanecen entre los nombres que se han manejado en los informes relacionados con las opciones del club francés, pese a que no hay indicios de un movimiento oficial para cerrar ninguno de los dos fichajes.