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¿Fichará el Arsenal a un exjugador del Manchester City para sustituir a un seleccionado mundialista lesionado?

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Tras la grave lesión de William Saliba en el Mundial, el Arsenal busca a un exjugador del Manchester City.

Según el tabloide británico The Sun, los Gunners valoran fichar al internacional inglés John Stones.

La razón es la probable baja a largo plazo de Saliba, sustituido por lesión en la semifinal del Mundial entre Francia y España.

El defensa, de 25 años, se tumbó sin que ningún rival lo tocara. Según L'Equipe, le susurró a su compañero Dayot Upamecano: «No puedo más. Tengo la espalda destrozada».

Según la prensa, el jugador ya arrastraba la lesión desde semanas antes del Mundial, cuando defendía la camiseta del Arsenal. Pese al dolor, disputó la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain y varios compromisos con Francia en Estados Unidos, Canadá y Francia.

Los médicos de la selección lo trataban a diario y jugaba con analgésicos; además, no se entrenaba con el grupo.

Probablemente necesitará una operación de espalda que lo mantendría de baja entre cuatro y cinco meses, según L’Équipe.

John-StonesGetty Images

El Arsenal podría fichar a John Stones sin coste alguno

Si se diera este escenario, Stones sería una solución más que aceptable. Con sus actuaciones durante el Mundial con la selección inglesa, el jugador de 30 años demostró que aún puede rendir al más alto nivel.

Su contrato con el Manchester City venció el 1 de julio tras diez años, así que llegaría gratis. La Juventus también lo sigue.

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