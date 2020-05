El Rennes cierra la puerta al Real Madrid por Eduardo Camavinga

El presidente del club galo asegura que el jugador está feliz en Francia

El lleva mucho tiempo tras una de las perlas de la , el joven Eduardo Camavinga del Stade Rennais. El pivote de 17 años ha sido una de las sensaciones de la competición francesa pero el se muestra reacio a su salida y hace pensar en alternativas blancas en el próximo mercado.

El presidente de la entidad gala, Nicolas Holveck, dejo claro que los planes de su equipo pasan por contar con Camavinga por lo menos para la campaña 2020/21:"A día de hoy, la intención de Eduardo es la de continuar creciendo en el Stade Rennais. Tiene una gran relación con el técnico, el asistente... Sabe que todavía es muy joven y la próxima temporada podría ser la de su consagración en el Rennes haciendo grandes cosas juntos", comentó en RTL.

¿Quién es Eduardo Camavinga?

"En el fútbol nunca se sabe, pero sinceramente creo que el proyecto de la próxima temporada será con Eduardo en el equipo. La calve también la tiene él mismo y su entorno. Incluso si recibe una oferta millonaria, si quiere quedarse, algo que tambiñen nostoros queremos, no habrá problema. No tenemos un cuchillo en la garganta, tenemos la suerte de que nuestros patrocinadores nos apoyan en esta crisis. Afrontamos la ventana del mercado sin necesidades y con mucha serenidad"Además, descartó la posibilidad de un traspaso al Real Madrid pero quedándose cedido una temporada más en el cuadro galo, algo que muchos medios españoles han publicado recientemente. "No es algo que me guste mucho. Un jugador que firma por un club y se queda un tiempo más... no suele funcionar".

Nació en Angola, pero desde los dos años se encuentra en . Su primer equipo fue el Drapeau-Fougères, donde permaneció cinco campañas, hasta que apareció la oportunidad de actuar en una fantástica cantera como la del Stade Rennais.

Con tan solo 17 años, este joven mediocentro debutó la pasada temporada en la Ligue 1 francesa, haciéndose con el puesto de titular en el inicio de la presente campaña, donde ya fue elegido como mejor jugador del mes de agosto por el sindicato de futbolistas franceses.

Ya en diciembre de 2018, con 16 años recién cumplidos, firmó su primer contrato profesional con el Rennes, club que le incorporó a su disciplina en 2013 y que se ha asegurado al jugador hasta 2022. A finales de la temporada pasada, se convirtió en el primer futbolista nacido en 2002 que irrumpió en una de las cinco grandes ligas europeas. Debutó en un partido contra el Angers.