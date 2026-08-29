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Fichajes, noticias: ¿Sacha Boey, cerca de un traspaso dentro de la Bundesliga?

Poco antes del final del periodo de fichajes de verano, en la búsqueda de un nuevo club para Sacha Boey se perfila de forma sorprendente una opción dentro de Alemania. Después de que el francés de 25 años haya quedado en lo más alto de la lista de ventas del Bayern y se le comunicara que no cuentan con él, también el director deportivo Max Eberl subrayó públicamente que al Bayern le gustaría desprenderse del francés.

Hasta ahora, sin embargo, han faltado ofertas concretas, por lo que, aparte de un nuevo regreso al Galatasaray, apenas ha habido movimiento en torno a su situación.

Según informa ahora el Hamburger Morgenpost, el Hamburgo se está ocupando ahora del lateral derecho para cubrir un hueco abierto desde hace tiempo en la banda derecha. En lo deportivo, el francés sería un refuerzo de renombre, aunque económicamente la operación se sostiene sobre bases frágiles.

Un fichaje en propiedad por unos 15 millones de euros es inasumible para el club del norte, por lo que prácticamente solo cabría una cesión. Pero incluso en un cambio temporal, el salario muniqués supone un obstáculo enorme, por lo que las partes implicadas probablemente tendrían que encontrar una solución creativa para cerrar la operación.

Además, el HSV trabaja en varias vías y también ha puesto el foco en una variante probablemente igual de interesante en lo deportivo, pero más realista en lo económico. Así, los hanseáticos se habrían entendido con el Bayer Leverkusen y con su lateral derecho Arthur sobre una cesión. Así lo informa Sky. De este modo, el tema Boey volvería a quedar descartado en Hamburgo y seguiría de actualidad en el Bayern.

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Fichajes, noticias: el Galatasaray espera la llegada de Rafael Leao

El campeón récord de Turquía anunció el sábado por la tarde la inminente llegada de Rafael Leao. A través de X, el Galatasaray invitó a sus aficionados a acudir a las 15.45 al aeropuerto Atatürk para dar la bienvenida a la nueva superestrella. Leao, que se ha puesto en camino junto a su agente Antonio Leo, debería firmar todavía este sábado un contrato con el gran club de Estambul.

Se habla de un contrato hasta 2030, que supuestamente le reportará a Leao diez millones de euros netos. Incluyendo bonus, el Galatasaray pagará 45 millones de euros al AC Milan.





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Fichajes, noticias: Mohamed Amoura dejará probablemente el VfL Wolfsburgo

Mohamed Amoura todavía podría salir del VfL Wolfsburgo. Con el OGC Niza, ahora ha aparecido otro interesado desde Francia. Según informa el experto en fichajes Sacha Tavolieri, ya hay conversaciones entre los clubes sobre un posible traspaso del atacante de 26 años.

Según informaciones de RMC se trata de una cesión que incluiría una opción de compra de 20 millones de euros. Según esa información, las conversaciones ya están muy avanzadas.

Amoura también ha sido recientemente un tema para el Olympique de Marsella y el FC Schalke 04. Además, según informaciones de fussballtransfers el Udinese Calcio, un club de la Serie A, también estaría interesado en el delantero del Wolfsburgo.

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Fichajes, noticias: ¿Bayer Leverkusen, cerca de una compra de 35 millones?

En el Bayer Leverkusen, la prevista renovación del costado derecho está tomando forma concreta. Mientras que el fichaje de Moussa Diaby aparentemente está muy cerca de cerrarse, la búsqueda de un nuevo lateral derecho también ha dado ya un paso decisivo.

Según informa kicker , Guela Doue ha decidido fichar por el Werkself. El marfileño de 23 años habría dado su visto bueno a los responsables y aspira expresamente al traslado a Leverkusen. Lo que queda por resolver, sobre todo, es el acuerdo entre el Bayer y el Racing de Estrasburgo.

Sin embargo, en el marco financiero las posturas de los clubes todavía están alejadas. Según kicker, el Leverkusen estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros por Doue. Estrasburgo acudió inicialmente a las conversaciones con una exigencia de 50 millones de euros.

Como las negociaciones siguen en marcha, la revista especializada parte de la base de que el club francés de la máxima categoría ya ha corregido notablemente a la baja sus pretensiones por el traspaso. De no ser así, el Bayer ya habría puesto el foco en otras opciones. Según informaciones de fussballtransfers, podría alcanzarse un acuerdo en torno a los 35 millones de euros.

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Fichajes, noticias: la gira de compras del PSG aparentemente continúa

El Paris Saint-Germain podría invertir parte del margen financiero derivado de la proyectada venta de Bradley Barcola al Liverpool en la incorporación de un nuevo central. Según el diario local Faro de Vigo , el campeón francés tiene en el punto de mira a Javi Rodriguez, del Celta de Vigo.

Según esa información, todavía no existe una oferta concreta, pero el PSG ya se habría interesado por las condiciones contractuales del jugador de 23 años.

Rodriguez tiene en el Celta una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. Sin embargo, hay varios interesados desde Inglaterra: el Everton, el Fulham y el Newcastle United también estarían pensando en lanzar una ofensiva. Hasta el cierre del mercado del martes todavía podrían llegar ofertas en ese sentido.

El PSG ha gastado hasta ahora este verano 152 millones de euros en nuevos jugadores. Frente a ello, registra ingresos de unos 155 millones de euros. Solo Barcola se marchará muy probablemente a los Reds por una cantidad fija de 117 millones de euros.

Rodriguez procede de la cantera del Celta y hasta ahora no ha salido del club. Con los gallegos, el internacional español, que debutó con la absoluta antes del Mundial, ha disputado hasta la fecha 90 partidos en el fútbol profesional. Sin embargo, finalmente no fue tenido en cuenta para el Mundial.

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Fichajes, noticias: el Bremen se reforzará probablemente con un lateral izquierdo

El Werder Bremen parece estar a punto de dar el siguiente paso en la búsqueda de un refuerzo para el lado izquierdo de la defensa. Según informaciones de Sky , ya existe un acuerdo verbal entre el club de la Bundesliga y Moussa Ndiaye. Sin embargo, el jugador de 24 años todavía necesita la autorización del RSC Anderlecht para su cambio a orillas del Weser.

También las conversaciones con el club belga de la máxima categoría están, según la información, en la recta final. Está prevista una cesión que incluye una opción de compra. El entrenador del Werder, Daniel Thioune, ya había confirmado públicamente con anterioridad el interés por Ndiaye.