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Fichajes, noticias: ¿Sacha Boey, cerca de un cambio dentro de la Bundesliga?

Poco antes del final del periodo de fichajes de verano, en la búsqueda de un nuevo club para Sacha Boey se perfila sorprendentemente una opción dentro de Alemania. Después de que el francés de 25 años haya acabado en lo más alto de la lista de ventas del Bayern y se le comunicara que cuentan con él, también el director deportivo Max Eberl subrayó públicamente que al Bayern le gustaría desprenderse del francés.

Hasta ahora, sin embargo, han faltado ofertas concretas, por lo que, más allá de un nuevo regreso al Galatasaray, apenas ha habido movimiento en esta operación.

Según informa ahora el Hamburger Morgenpost, el Hamburger SV está estudiando al lateral derecho para cubrir un hueco abierto desde hace tiempo en la banda. En lo deportivo, el francés supondría un refuerzo de renombre, aunque desde el punto de vista financiero la operación se sostiene sobre bases inestables.

Un fichaje en propiedad por unos 15 millones de euros es inasumible para el club del norte de Alemania, por lo que prácticamente solo sería imaginable una cesión. Pero incluso en el caso de un cambio temporal, el salario muniqués representa un obstáculo enorme, por lo que las partes implicadas probablemente tendrían que encontrar una solución creativa para hacer realidad el acuerdo.

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Fichajes, noticias: Mohamed Amoura dejará probablemente el VfL Wolfsburgo

Mohamed Amoura todavía podría dejar el VfL Wolfsburgo. Con el OGC Niza, ha aparecido ahora otro pretendiente de Francia. Como informa el experto en fichajes Sacha Tavolieri, ya hay conversaciones entre los clubes sobre un posible traspaso del delantero de 26 años.

Según informaciones de RMC , se trataría de una cesión que incluiría una opción de compra de 20 millones de euros. Según esa información, las conversaciones ya estarían muy avanzadas.

Últimamente, Amoura también ha sido relacionado con el Olympique de Marsella y el FC Schalke 04. Además, según informaciones de fussballtransfers , el Udinese Calcio, un club de la Serie A, también estaría interesado en el delantero del Wolfsburgo.

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Fichajes, noticias: ¿Bayer Leverkusen, cerca de una compra de 35 millones?

En el Bayer Leverkusen, la prevista nueva ocupación del costado derecho va tomando forma concreta. Mientras que el traspaso de Moussa Diaby aparentemente está muy cerca de cerrarse, la búsqueda de un nuevo lateral derecho también ha dado ya un paso decisivo.

Según informa kicker , Guela Doue se ha decidido por un traspaso al Werkself. El marfileño de 23 años habría dado su visto bueno a los responsables y aspira expresamente a marcharse a Leverkusen. Así, lo que sigue abierto sobre todo es el acuerdo entre el Bayer y el Racing Estrasburgo.

Sin embargo, en el marco financiero las posturas de los clubes siguen estando alejadas. Según kicker, el Leverkusen estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros por Doue. El Estrasburgo inició inicialmente las conversaciones con una exigencia de 50 millones de euros.

Dado que las negociaciones continúan, la revista especializada parte de la base de que el club francés de la máxima categoría ya ha corregido sensiblemente a la baja sus pretensiones por el traspaso. De no ser así, el Bayer ya habría contemplado otras opciones. Según informaciones de fussballtransfers, podría alcanzarse un acuerdo en torno a los 35 millones de euros.

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Fichajes, noticias: La gira de compras del PSG aparentemente continúa

El Paris Saint-Germain podría invertir parte del margen financiero de la prevista venta de Bradley Barcola al FC Liverpool en la contratación de un nuevo central. Según el diario local Faro de Vigo , el campeón francés sigue de cerca a Javi Rodríguez, del Celta de Vigo.

Por el momento no existe una oferta concreta, pero el PSG ya habría preguntado por las condiciones contractuales del jugador de 23 años.

Rodríguez tiene en el Celta una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. Sin embargo, hay varios interesados de Inglaterra: el FC Everton, el FC Fulham y el Newcastle United también estarían pensando en dar un paso al frente. Hasta el cierre de mercado del martes aún podrían llegar ofertas correspondientes.

El PSG ha gastado hasta ahora este verano 152 millones de euros en nuevos jugadores. Frente a ello, figuran ingresos de alrededor de 155 millones de euros. Solo Barcola se marchará muy probablemente a los Reds por una cantidad fija de 117 millones de euros.

Rodríguez se formó en la cantera del Celta y hasta ahora no ha dejado el club. Con el conjunto gallego, el internacional español, que debutó con la absoluta antes del Mundial, ha disputado hasta ahora 90 partidos en el fútbol profesional. Sin embargo, finalmente no fue tenido en cuenta para el Mundial.

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Fichajes, noticias: Bremen se reforzará probablemente con un lateral izquierdo

El Werder Bremen parece estar a punto de dar el siguiente paso en la búsqueda de un refuerzo para el lateral izquierdo. Según informaciones de Sky , ya existe un acuerdo verbal entre el club de la Bundesliga y Moussa Ndiaye. Sin embargo, el jugador de 24 años todavía necesita la luz verde del RSC Anderlecht para su traslado al Weser.

Según el informe, las conversaciones con el club belga de la máxima categoría también están en la recta final. La idea es una cesión que incluya una opción de compra. El técnico del Werder, Daniel Thioune, ya había confirmado públicamente antes el interés por Ndiaye.