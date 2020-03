Fichajes: Los 5 jóvenes Sub-20 que deberían fichar los grandes

El mercado de futuras estrellas mundiales hizo explotar las agendas de los grandes clubes pero, ¿quiénes quiénes son los precoces cracks?

La gran pelea de los clubes más poderosos del mundo en el mercado de fichajes, hace unos años que se transformó en un posicionamiento perfecto de sus estrategias de scout, agenda y radar por todo el planeta. En muchos casos, no se busca una solución concreta, rápida y de eficacia contrastada por experiencia, sino ser el primero en encontrar, perfilar y cerrar la contratación de las mejores jóvenes promesas del planeta. Esa nueva manera de buscar, casi por cuenta individual, a sus futuros genios, hizo que países como , y Países Bajos, probablemente las tres mejores canteras del mundo en la actualidad, sean agasajadas por numerosos intereses desde cualquier lugar del continente europeo.

Muchos de los mejores futbolistas del futuro ya están en manos de estos clubes poderosos pero hay algunos que están justo en el momento previo a ese salto. Antes de que sean conocidos por todos, hemos querido analizar con detalle a cinco de los grandes proyectos de estrella que los mejores equipos del mundo ya deberían contratar.

KAIO JORGE (Santos – Brasil)

La cuna de Pelé nunca dejó de ser un escenario atractivo para los clubes europeos, pero tras la salida de Neymar hace ya casi una década, recuperaron el interés en todo lo que salga de Vila Belmiro. El último de sus pequeños genios se llama Kaio Jorge, un delantero que entró al club con sólo 10 años y que acaba de cumplir 18 años como perlita del momento. Debutó el pasado curso como ‘santista’ y ha resultado fundamental en el título del Mundial Sub 17 que Brasil consiguió a finales de 2019. Fue Bota de Bronce del torneo, el más valorado de los brasileños y su foco hizo que los grandes buscaran cómo posicionarse para su fichaje. En plena vorágine, posibilitó que debutara en la y lo hiciera a lo grande, saltando desde el banquillo para dar la victoria al Santos a domicilio e su estreno continental del curso. Se trata de un delantero moderno, pues ha jugado como principal referencia en la selección pero como extremo en cualquier banda a nivel de clubes. Retrocede, quiere entrar en contacto con la pelota, es tremendamente inteligente en sus movimientos, de técnica apurada y cambio de ritmo poderoso, aunque utiliza en exceso de pierna diestra y no tanto la zurda, algo a mejorar.

En enero firmó ampliación de contrato hasta 2022 con cláusula de 75Mill€ y el presidente del Santos ya afirma que la ha preguntado, que le recordó su precio de salida y que podrían negociar por algo más de 30Mill€ pero que hay más interesados como otros clubes italianos y franceses. No obstante, asume que será difícil mantenerlo más allá de julio 2020.

ADAM HLOZEK (Sparta Praga – )

Hace mucho, sinceramente demasiado, que el fútbol checo es incapaz de colocar a grandes futbolistas de sus nuevas hornadas en la élite internacional sobre todo en sus primeros años de impacto. Por ello, la irrupción de Adam Hlozek, se sigue como una esperanza nacional dadas las condiciones de este delantero potente (1,86) de sólo 17 años, que en su primera temporada en uno de los grandes de su país, el Sparta de Praga, se hace con un puesto de titular absoluto, marcando 5 goles y dando 8 asistencias. Todo eso, el año en el que se convirtió en el más joven en debutar en la historia del club de Praga (lo hizo con 16 años y 3 meses).

Hlozek es un atacante formado en el modestísimo club de su ciudad (Ivancice, al sur de Rep.Checa), llegado al Sparta con sólo 13 años y que creció de manera sorprendente. Diestro prácticamente cerrado, se adapta a más posiciones de ataque por tiene sobre todo un estupendo disparo con potencia, lo que lo convierte en especialmente peligroso desde cualquier banda o lanzando diagonales interiores para buscar acomodo de remate. En zona de referencia ofensiva, es un auténtico especialista en bajar a pelota por su fortaleza, asociarse con los compañeros de segunda línea y saber asociarse para asistir, pues su inteligencia en movimientos, arrancada por zancada y porcentaje de acierto en toma de decisiones, es tremendamente alto. Internacional desde niño en cada selección checa, el Leipzig y el ya han preguntado por él.

MOHAMED DARAMY (Copenhague – )

El fútbol africano ha sido generador constante de jóvenes promesas que, rápidamente, producto de la cantidad de escuelas y agentes que merodean por el continente, llegan a Europa a clubes de todo calado. Últimamente, curiosamente los países escandinavos han sido producto de pruebas a muchos de estos chicos que llegaban como primera base para intentar crecer o que, como en el caso de Daramy, nacen circunstancialmente en países alejados del suyo debido a la pelea que sus padres decidieron asumir para tener una mejor vida. Por ello, este sierra-leonés nació en Dinamarca y siempre defendió que quería ser internacional danés. En enero cumplió los 18 años y su país, en una ceremonia que representa la expectativa que hay en su futuro, se mostró feliz porque cumplía un sueño de toda su familia. Ahora, le tocará vestirse de corto con la ‘Dinamita Roja’, que ya espera a su futuro ídolo.

Daramy se formó en el Hvidovre y a los 15 años, tras pelea entre los dos grandes del país, Copenhague y Brondby, eligió a los campeones ligueros. Fue el máximo goleador de sus equipos Sub 17 y tal fue su impacto en el club, que con 16 años y 263 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar con el primer equipo del Copenhague, haciéndolo el día de su debut. Tiene contrato hasta 2023, es diestro, suele jugar como extremo por esa banda aunque se adapta a cualquier posición de ataque y destaca por su técnica individual, desborde, regate, habilidad y poderoso remate como finiquitador de ocasiones. Un jugador completísimo que ya ha recibido el tanteo del Leipzig, especialista en contratar promesas de este estilo y nacionalidad. Su club rechazó la primera oferta y ahora, media Europa está tras él cuando se especula que podría ser llamado de inmediato a la selección absoluta…

YOUSSOUFA MOUKOKO ( – )

No recuerdo un caso de un futbolista que, desde edad tan prematura y casi surrealista, levantara semejantes delirios de potencial entre quienes lo veían jugar por entonces. Youssoufa Moukoko es la gran perla de Alemania y el secreto mejor guardado por el Borussia Dortmund, que lo disfruta, diseña y perfecciona día a día desde que llegara al club del Westfalen hace tres años, porque empezó jugando en el singular Sankt Pauli. Hoy, este camerunés nacido en Yaoundé, , y que siempre jugó con chicos mayores que él, tiene aun 15 años (nació en 2004) y desde hace medio año juega en el Sub 19 del Dortmund. Tal fue su carta de presentación ante ese salto, que marcó seis goles en su debut. Algo normal para él, pues con 12 años marcó 33 goles en los Sub15 y con 13 años anotó 39 goles en un curso con los Sub 17. El pasado año batió el record de goles de categorías inferiores germanas con nada menos que 50. Un delantero capaz de jugar por ambas bandas como extremo, con una capacidad goleadora sobresaliente, poderoso físico, potencia, velocidad y que a pesar de ser zurdo, domina bien la pierna diestra. Tiene todo y está en el club perfecto ara desarrollarse hasta la élite… porque no lo dejarán escapar.

A pesar de ser camerunés, juega con Alemania que, evidentemente, no lo dejó escapar, aunque haya tenido que lidiar con polémicas que apuntan que es mayor de lo que su edad diría (lo defienden alegando que su madre tiene 30 años actualmente y leva desde los 9 años en Alemania, pues llegó a Hamburgo, donde se lo ha tratado como a cualquier otro niño). Muchos apunta que podría supera el record de Nuri Sahin,que debutó como amarillo a los 16 años. "Es un talento excepcional, está muy expuesto y queremos que se centre en lo esencial y no sólo a nivel deportivo y escolar, sino también para madurar a nivel personal. No carguemos más su mochila de presión”, defendió Lars Ricken, mito del BVB y su técnico en los Sub 19.

BRANDON CORTÉS ( – )

Es una realidad que, contrariamente a lo que sucedía en otros tiempos, no es el fútbol argentino el más valorizado en cuanto a sus jóvenes promesas como sí sucedía en otras generaciones. Pese a ello, hay una perlita que todos están ya solicitando en Europa y que responde al nombre de Brandon Cortes. Y, lo primero que ya se sabe de él, es que hace tiempo es motivo de disputa entre y Chile pues aunque él nació en Barracas, suelo albiceleste, pero sus padres son chilenos. Ambos países están en plan disputa por llevárselo y hacerlo internacional cuanto antes.

Brandon es un mediocentro ofensivo, que fue el conductor y enganche real de todas las inferiores de Boca Juniors desde que llegó al club xeneize a los 12 años. Un creativo, talento diferencial, armador constante y desequilibrio por su mentalidad de juego, con una visión superior que le hizo ser comparado desde muy joven con leyendas como Riquelme. Se espera que de el salto definitivo estos meses.

Cierto es que el ‘pibe’ debutó ya en la elite de Boca el pasado año (extrañamente, lo hizo como delantero) y apuntan a que acabará eligiendo jugar con su país de nacimiento, Chile, porque es hincha de . Eso le daría proyección inmediata en las categorías importantes de Chile, que ya se relame asegurando que pueden estar convenciendo a su nuevo Valdivia. Su precio de mercado va a subir considerablemente y el xeneize ya empezó a tratar su renovación al alza.