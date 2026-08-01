Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, está cerca de alcanzar un acuerdo con el club marroquí Renaissance Berkane.

Vozinha, de 40 años, se había incorporado a las filas del Colo-Colo chileno durante los últimos días, pero cambió sus planes de manera sorpresiva.

Según el sitio Globo Esporte, Vozinha negocia ahora los detalles finales para defender los colores del Renaissance Berkane, de acuerdo con lo informado por el periodista Rafael Buzzio.

El Colo-Colo había anunciado el fichaje de Vozinha, y el club chileno publicó, a través de sus cuentas en las redes sociales, una imagen del guardameta acompañada de la frase "Bienvenido, te esperamos en el estadio Monumental".

Sin embargo, durante los últimos días, el portero aplazó por tercera vez la fecha de su llegada a Chile, lo que generó un estado de incertidumbre sobre la concreción del traspaso.

Y ahora se espera la llegada de Vozinha a Marruecos para firmar con el Renaissance Berkane.

El club marroquí también mantiene negociaciones avanzadas con el entrenador Bubista, quien dirigió a la selección de Cabo Verde en el Mundial, y tras cerrar su contratación, el club presentará una oferta oficial al veterano guardameta.

Según el periodista Rafael Buzzio, Vozinha espera la llegada de la oferta oficial antes de tomar su decisión final sobre su futuro.