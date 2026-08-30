El obligatorio reconocimiento médico debería completarse ya mañana, lunes. Según Mundo Deportivo, el brasileño de 29 años tiene sobre la mesa en el conjunto catalán un contrato de dos años con opción a una temporada más. Según el periodista de fichajes Romano, el club pagará al Arsenal una cantidad fija de alrededor de diez millones de euros más bonus en función de objetivos.

De este modo, la dirección deportiva del Barça cubre un vacío que se había generado por las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres. El diestro, con gran calidad técnica, complementa el ataque recién reconfigurado del conjunto catalán. La delantera ya había cambiado de forma sustancial en el presente periodo de traspasos tras las salidas de Lewandowski (Chicago Fire), Torres (PSG) y Marcus Rashford (Manchester United) con los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Jesus se incorpora ahora a la plantilla como alternativa o incluso como complemento del verdadero candidato deseado, Julian Alvarez. Las negociaciones por el argentino de 26 años siguen siendo complicadas, ya que el Atletico Madrid no ha mostrado hasta ahora ninguna disposición a dejar salir a su mejor delantero rumbo a un rival directo.

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¿Hasta cuándo tenía contrato Gabriel Jesus con el FC Arsenal?

La ofensiva del club español llega en un momento favorable para ambas partes. En los Gunners, Jesus fue perdiendo cada vez más peso en los últimos meses. Como su contrato en Londres expira el próximo año, el club de la Premier League se mostró abierto a una operación en la recta final del periodo de traspasos para evitar una salida a coste cero.

El mayor factor de riesgo de la operación es considerado el estado físico del delantero. El brasileño, normalmente muy participativo en el juego, se vio frenado una y otra vez por repetidas pausas por lesión en sus últimas temporadas en el Arsenal. Ahora, en Barcelona, el veterano debe recuperar su antigua estabilidad y elevar de inmediato la competencia en ataque.