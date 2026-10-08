Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, dio esta semana un paso importante en su proceso de recuperación de la rotura del ligamento lateral de su rodilla derecha; una lesión que sufrió a consecuencia de forzarse en exceso durante el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

El centrocampista neerlandés regresó para incorporarse al conjunto catalán dirigido por Hansi Flick el pasado martes y, en caso de sentirse bien a medida que aumente la intensidad de los entrenamientos, podría recibir luz verde para participar en los partidos durante las próximas semanas.



Por el momento, los indicios parecen positivos para el jugador que viste el dorsal número 21, después de haber optado por un tratamiento conservador (no quirúrgico) a pesar de la recomendación del cuerpo médico del club de someterse a una operación quirúrgica, según informó el diario catalán "Sport".

La rodilla de Frenkie muestra una buena respuesta, aunque el club seguirá vigilando de cerca la evolución de su estado. Y pese a que su buena recuperación hasta ahora es, sin duda, una excelente noticia, la verdadera prueba de hasta qué punto va por el buen camino empezará ahora, tras haber comenzado a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros; Flick le ha confirmado personalmente que no participará en los partidos hasta su total recuperación.

El técnico alemán ha dejado claro desde que asumió el mando en el estadio "Spotify Camp Nou" que se opone por completo a arriesgar a cualquier jugador que vuelve de una lesión, y en especial en un caso excepcional y polémico dentro del club como el de Frenkie de Jong.

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Además, junto a la incertidumbre sobre cómo responderá la rodilla de De Jong, hay otro factor que debe tenerse en cuenta en esta fase decisiva: el nivel excepcional que ha ofrecido el Barcelona, y en concreto su centro del campo, durante el tramo inicial de la temporada. Y es que el conjunto blaugrana no solo ha logrado ganar todos los partidos, sino que además ha mostrado un rendimiento deslumbrante con el que ha arrasado a la mayoría de los rivales a gran velocidad.



El diario catalán añadió: "Ha habido un impacto inmediato con la incorporación de Rodri, la irrupción de Marc Bernal y el gran nivel ofrecido tanto por Pedri como por Fermín López, y todo esto ocurre con Dani Olmo, Gavi y Bryan Fariñas esperando su oportunidad. Por eso, las opciones de participar en el centro del campo del Barcelona serán escasas y difíciles de conseguir".

Y aunque Frenkie confía plenamente en su capacidad de recuperar un sitio en el once, los datos actuales no juegan a su favor, y el jugador neerlandés tendrá que ofrecer un rendimiento excepcional y deslumbrante en los entrenamientos para subirse al tren de un equipo que marchaba a una velocidad enorme antes del parón internacional.

Los próximos meses serán decisivos para determinar el papel de Frenkie de Jong en el nuevo proyecto de Hansi Flick, y es natural que la dirección deportiva siga de cerca su volumen de participación en los partidos durante el periodo previo a la ventana de fichajes de invierno; ya que es uno de los jugadores mejor pagados del equipo y despierta interés en el mercado de fichajes.

Por ello, pese a la confianza depositada en todo el equipo y a mostrar públicamente la solidaridad y la unidad, todas las posibilidades siguen abiertas en los pasillos del club catalán.

El exjugador del Ajax siempre ha afirmado, tanto en reuniones privadas como públicamente, que no tiene intención de hacer otra cosa que seguir en el Barcelona.

Y aunque su etapa en el "Camp Nou" ha vivido más altibajos de los que esperaban o preveían todas las partes implicadas, el centrocampista no planea marcharse; se siente preparado para convencer al técnico Flick con su rendimiento y para desempeñar un papel central en la consecución de los objetivos del equipo esta temporada.

Con todo, el jugador se encuentra -a sus veintinueve años- en una encrucijada decisiva de su carrera profesional, ya que el Manchester City estudió la posibilidad de ficharlo el verano pasado, y otro club de la Premier League, el Chelsea, también vigila de cerca su situación tras el traspaso de Enzo Fernández a los citizens. Y otros grandes clubes europeos podrían entrar en escena si su situación en el Barcelona sigue sin resolverse.



En cualquier caso, aún es pronto para despejar la incertidumbre; la prioridad en estos momentos es que la recuperación de Frenkie avance sin ninguna recaída para que finalmente pueda regresar a las filas del equipo.

El Barcelona afronta la presente temporada con grandes aspiraciones, y el regreso del jugador con el dorsal número 21 a su nivel habitual podría suponer un "fichaje de otoño" de gran calidad.

El club seguirá de cerca la evolución del estado de Frenkie de Jong con su reincorporación al grupo; después de todo el "ruido" que rodeó el verano pasado, cuando Flick, además de la lesión que padecía, lo despojó del brazalete de capitán para dárselo a Raphinha, el club espera que haya llegado el momento de centrarse exclusivamente en el fútbol.



