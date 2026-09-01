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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Fichaje ofensivo: una estrella del Arsenal se marcha al Borussia Dortmund

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Fuera de los planes de Arteta

El Borussia Dortmund cerró un destacado fichaje ofensivo procedente del Arsenal en las últimas horas del actual mercado de fichajes de verano.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Exclusiva. El Borussia Dortmund ha alcanzado un acuerdo verbal para hacerse con Ethan Nwaneri, del Arsenal. ¡Trato hecho!".

Y añadió Romano: "Se ha acordado la cesión de Nwaneri por una temporada completa desde el Arsenal, después de que el jugador aceptara este paso durante las últimas horas".


El experto en el mercado de fichajes concluyó: "Fuentes del Borussia Dortmund confirmaron que el club alemán asumirá por completo el salario del jugador durante la cesión".

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Cabe recordar que Ethan Nwaneri también fue vinculado con un traspaso a las filas del Milan durante el actual mercado de fichajes de verano.

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