Según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, Al-Hilal planea fichar este verano al francés de 29 años.

El club saudí ya ha contactado con el jugador para conocer su disposición a fichar, y si acepta, negociará con el PSG.

Su contrato con el PSG vence en 2028 y, aunque el club busca renovarlo, aún no hay acuerdo. En este mercado, el París aún podría pedir una cifra considerable por el jugador de 29 años.

Al-Hilal está a punto de fichar al delantero neerlandés Crysencio Summerville, del West Ham United.

Si el fichaje de Dembélé no se concreta, Al-Hilal buscará otras opciones. Parece improbable que el mejor jugador del mundo en 2025 deje Europa en sus años más productivos.

Getty Images

Dembélé sigue siendo una pieza clave en el PSG

La temporada pasada fue clave: marcó 8 goles y dio 2 asistencias en 13 partidos de Champions, más 10 goles y 7 asistencias en 22 encuentros de Ligue 1.

En el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México jugó los ocho partidos de Francia, marcó seis goles —incluido un hat-trick contra Noruega— y dio dos asistencias.