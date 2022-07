Fichaje de Lewandowski por el Barcelona: cuánto dinero cuesta, cuántos años de contrato firma, cómo y de qué juega, cuánto cobrará por salario y qué dorsal usará

El delantero polaco se convierte en la gran incorporación del equipo azulgrana para la nueva temporada.

Que sí, que no, que se puede, que no se puede… Finalmente, luego de varios capítulos, la novela tiene un final: Robert Lewandowski deja el Bayern Munich y jugará la próxima temporada en el Barcelona.

Fichaje de Lewandowski por el Barcelona: cuánto dinero cuesta, cuántos años de contrato firma, cuánto cobrará por salario

El deseo del delantero fue claro desde el principio: salir del Bayern Munich para jugar en el Barcelona, entidad que no dudo en realizarle una oferta al club alemán. La propuesta de la institución catalana, de 45 millones de euros más cinco millones en variables, fue suficiente, a pesar de que el campeón de la Bundesliga, al principio, pedía 60 millones de euros por su goleador, de 33 años.

Por otra parte, el contrato del jugador será por tres temporadas más una opcional.

¿Hasta cuándo tenía contrato Lewandowski con el Bayern Munich?

Su vínculo con el club alemán finalizaba a mediados del 2023, pero el jugador ya le había comunicado a los directivos que no pensaba extender el contrato. Entonces, ante este panorama, si el Bayern quería obtener algún rédito económico, debía venderlo este año.

La intención del polaco, según sus propias declaraciones

El 30 de mayo, cuando finalizó la temporada, Lewandowski dejó clara su postura: "Desde hoy, es seguro que mi historia con el Bayern Munich ha terminado y no puedo imaginar una mayor cooperación con el club después de lo que sucedió en los últimos meses. Creo que el traspaso será lo mejor para ambas partes. Creo que el Bayern no me detendrá solo porque tiene la oportunidad''.

La última temporada de Lewandowski en el Bayern

En el curso 2021-2022, los números del delantero fueron de otra galaxia. En la Bundesliga, marcó 35 goles en 34 partidos; en la Champions League, hizo 13 en 10 encuentros; y en la Supercopa de Alemania, anotó dos en un juego. Sólo se quedó sin festejar en su único compromiso en la Copa de Alemania.