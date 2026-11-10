El Chelsea ha entrado en la puja por el centrocampista de la selección de España, uniéndose al Real Madrid y al Atlético de Madrid en la lista de clubes interesados en hacerse con sus servicios durante el próximo mercado de invierno.

El diario británico "The Independent" informó de que los tres clubes siguen la situación de la estrella del Arsenal Martín Zubimendi, ante la posibilidad de que abandone el Arsenal en enero de 2027, después de que su papel haya quedado relegado en los planes del entrenador Mikel Arteta durante el último periodo.

El periódico señaló que las necesidades de los tres clubes en el centro del campo convierten al jugador español en una opción atractiva, especialmente ante la limitada disponibilidad de futbolistas de alto nivel en su posición durante el mercado de invierno.

Un fichaje ofensivo amenaza el futuro de Zubimendi

La posibilidad de la salida de Zubimendi está ligada a los planes del Arsenal para reforzar su línea ofensiva, ya que Arteta quiere incorporar a un extremo rápido con capacidad para conducir el balón y avanzar con él, pero el club podría necesitar cerrar una venta importante antes de moverse para concretar la operación.

The Independent considera que el centrocampista español se ha convertido en uno de los principales candidatos a marcharse, ante la abundancia de opciones de las que dispone Arteta en el centro del campo, sobre todo tras el fichaje del brasileño Bruno Guimarães por 85 millones de libras esterlinas el pasado verano.

Pese a que el técnico español sigue valorando las cualidades de Zubimendi, últimamente se apoya en Bruno Guimarães y Declan Rice en el centro del campo, con Myles Lewis-Skelly también entre sus opciones, lo que ha aumentado la dificultad para que el jugador español consiga un papel titular.

60 millones de libras esterlinas, la condición del Arsenal

Según el informe, el Arsenal no estará dispuesto a desprenderse de Zubimendi sin recuperar la cantidad que pagó por su fichaje a la Real Sociedad en el verano de 2025, que asciende a 60 millones de libras esterlinas como mínimo.

A pesar del descenso de su participación, el jugador sigue teniendo un gran valor deportivo, después de haber sido uno de los elementos importantes en la temporada en la que el Arsenal se coronó campeón de liga, además de haber jugado un papel determinante en el gol que marcó Ferran Torres y que dio a la selección de España la victoria en el Mundial el pasado mes de julio.

Zubimendi afronta actualmente un problema físico consistente en una posible fractura de nariz, que sufrió durante el duelo ante el Everton el mes pasado, que terminó con victoria del Arsenal por dos goles a cero.

El jugador había entrado como suplente en el minuto 80, antes de recibir un golpe en la cara que obligó a que recibiera atención médica, pero obtuvo luz verde para participar en los partidos con una máscara protectora hasta su recuperación.

Con la cercanía del mercado de invierno, el futuro de Zubimendi será objeto de seguimiento, ante el interés de tres grandes clubes en sus servicios y la posibilidad de que el Arsenal se vea obligado a desprenderse de él para financiar sus planes ofensivos, lo que abre la puerta a una competencia entre el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Chelsea por cerrar la operación.