¡Fichaje cerrado! El FC Barcelona incorpora a una joven promesa del VfB Stuttgart

El FC Barcelona también ha reforzado de nuevo a su segundo equipo en el Deadline Day y ha encontrado lo que buscaba en la Bundesliga, en el VfB Stuttgart. Mirza Catovic se marcha cedido de los suabos a Cataluña y, además, habría una opción de compra de 3,5 millones de euros.

Antes, el VfB había ampliado en un año, hasta 2029, el contrato del centrocampista de 19 años. «Mirza ha dado pasos importantes en los últimos años en su camino de futbolista juvenil hacia el fútbol profesional», explicó Fabian Wohlgemuth, director deportivo del VfB. «Tras la pasada temporada, con numerosas apariciones en 3. Liga, ahora se le presenta la oportunidad de seguir sumando experiencia en el segundo equipo del FC Barcelona».

Aunque el internacional sub-19, que este verano fue subcampeón de Europa con la selección alemana en el Europeo sub-19, está previsto para el equipo Atlètic en Barcelona, a medio plazo también podría tener la oportunidad de demostrar su valía a las órdenes del técnico del primer equipo, Hansi Flick.

Catovic llegó al VfB Stuttgart en 2022 y allí pasó por todas las categorías inferiores sub-16, sub-17 y sub-19. Desde su debut con el sub-21 en 2024, ha sumado 45 partidos en la 3. Liga, marcó dos goles y contribuyó en dos ocasiones a la permanencia. Además, en 2026 ganó la Copa de Alemania juvenil con la cantera del VfB.