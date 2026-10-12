Dani Olmo tiene contrato con el Barcelona hasta 2030, pero las informaciones sobre el interés de varios grandes clubes europeos en su fichaje se han intensificado en los últimos días, con el Bayern Múnich a la cabeza, ante el deseo del jugador de contar con una participación más regular y la falta de garantías de un puesto en el once inicial del técnico Hansi Flick debido a la fuerte competencia con Fermín López por el puesto de organizador del juego.

Según informó el diario español "Sport", Olmo es una prioridad para el Bayern Múnich la próxima temporada, ya que la directiva del club bávaro considera que Jamal Musiala o Michael Olise, o incluso ambos, podrían abandonar el equipo, pese a ser dos de sus futbolistas más destacados y capaces de marcar diferencias en un conjunto que pelea por todos los títulos.

En caso de que uno de los dos jugadores o ambos se marchen, el Bayern Múnich intentará fichar a Dani Olmo, ya que el interés del club alemán en incorporar al organizador español es real.

Una figura clave detrás del interés del Bayern

El diario español reveló la existencia de una figura clave detrás del interés del Bayern Múnich por fichar a Olmo: Max Eberl, director deportivo del club alemán.

Cuando Olmo era jugador del Dinamo Zagreb, antes de su traspaso al Leipzig, Eberl trabajaba en el Borussia Mönchengladbach, y después coincidieron durante un año en el Leipzig.

Olmo goza de una gran consideración por parte del dirigente alemán, además de que ambos mantienen una buena relación y a Eberl le gusta mucho su estilo de juego.

Está claro que el traspaso de Dani Olmo a Múnich requiere que se cumplan dos condiciones fundamentales: la primera, que el Barcelona acepte venderlo; y la segunda, que el propio jugador quiera marcharse.

En ese sentido, "Sport" explicó que, desde el punto de vista emocional, prácticamente no existe ninguna posibilidad de que Olmo se marche, dado su fuerte vínculo con el Barcelona, mientras que los cálculos racionales podrían dejar un margen mínimo para que eso ocurra, debido a algunos detalles vividos en la temporada actual.

Aun así, la salida de Olmo sigue siendo complicada, después de que el jugador realizara enormes esfuerzos para cumplir su sueño de jugar con el primer equipo del Barcelona, y de que tuviera que marcharse a Croacia y Alemania antes de poder lograr su objetivo.

Un punto clave sobre el Balón de Oro

Pese a lo difícil de su salida, lo largo de la temporada deja la puerta abierta a seguir la evolución de la competencia entre Olmo y Fermín López por el puesto de organizador del juego.

El diario señaló que Olmo quiere disponer de una participación más regular, algo que ya tiene con la selección española, donde es un futbolista fundamental en los planes del entrenador Luis de la Fuente.

Entre los detalles que abordó "Sport" figura la airada reacción de los dirigentes del Barcelona ante la exclusión de Raphinha y Pedri de la lista final de los treinta candidatos al Balón de Oro, una postura que el diario consideró totalmente justificada, mientras que no se produjo ninguna reacción similar en el caso de Dani Olmo, y dentro del club no se planteó la cuestión de si merecía estar en la lista, pese a lo que ofreció en el Mundial, además de su nivel durante la temporada con el conjunto catalán.

Con todo, "Sport" insistió en que estos detalles no son suficientes para llevar a Olmo a pensar en marcharse del Barcelona, pero la principal novedad es que el Bayern Múnich tiene la intención de hacer todo lo que esté a su alcance para fichar a Olmo.



