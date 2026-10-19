La incertidumbre rodea el futuro del marroquí Achraf Bencharki con el Al Ahly egipcio, ante la finalización de su contrato con el club tras la presente temporada.

El Al Ahly y Bencharki no han alcanzado hasta el momento un acuerdo sobre la renovación, en medio de informaciones sobre el deseo del Pyramids de hacerse con el jugador tras la presente temporada en una operación como agente libre.

Por su parte, el periodista Seif Zaher declaró: "El Al Ahly se dispone a abrir el expediente de la renovación del contrato de Achraf Bencharki tras cerrar el asunto de Mohamed Hany, con el fin de conocer la postura del jugador marroquí y la posibilidad de su continuidad con el equipo durante el próximo periodo".

Explicó que el tope salarial que el Al Ahly fija para los jugadores extranjeros oscila entre los 900.000 dólares y el millón cien mil dólares anuales, siendo este el límite máximo que el club establece en este asunto, señalando que Bencharki percibe una contraprestación económica que supera dicha cifra.

Zaher añadió, en declaraciones televisivas, que el destino de las negociaciones para renovar el contrato del jugador marroquí sigue sin estar claro hasta el momento, ante la diferencia entre su salario actual y el techo económico que el Al Ahly fija para los jugadores extranjeros.

Concluyó subrayando que Achraf Bencharki vive uno de sus mejores momentos con el Al Ahly, dado el nivel que ofrece con el equipo.

Cabe recordar que el periodista Karim Hassan Shehata había revelado el deseo del Pyramids de fichar al marroquí Achraf Bencharki tras el final de la presente temporada.

Y declaró: "Supe por una fuente fiable del Pyramids que el club desea fichar a Achraf Bencharki a partir de la próxima temporada en una operación como agente libre".