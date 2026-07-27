El culebrón del traspaso de Givairo Read adquiere tintes cada vez más serios. Según Voetbal International, Feyenoord y el lateral derecho de 19 años están ya en posiciones totalmente enfrentadas, después de que el club de Róterdam también haya rechazado de forma tajante la tercera oferta del Nottingham Forest.

Nottingham Forest presentó una tercera propuesta que, con bonus incluidos, puede alcanzar los 21 millones de euros. Mientras el entorno de Read estaba convencido de que esta oferta sentaría a Feyenoord a la mesa de negociación, el director técnico Dévy Rigaux volvió a mantener la puerta cerrada.

Según VI, se trata de un llamativo cambio de rumbo con respecto a la anterior dirección del club. El exdirector general y técnico Dennis te Kloese habría indicado al entorno de Read que una cantidad de traspaso de alrededor de 25 millones de euros sería suficiente para hacer negociable una salida.

Sin embargo, ese acuerdo ha quedado sin efecto con la llegada de Rigaux. El nuevo director técnico no se siente vinculado por compromisos anteriores y, según Algemeen Dagblad, exige al menos 30 millones de euros por el talentoso defensor.

Eso provoca incomprensión en el entorno de Read, que considera que el club se está echando atrás respecto a señales previas. Además, el propio lateral derecho está abierto a un traspaso. La Premier League representa para él el siguiente paso ideal, y Nottingham Forest ya tiene preparado para él un contrato de cinco años

El historial de lesiones de Read también influye en su valoración. La temporada pasada estuvo meses de baja por dos lesiones en los isquiotibiales y, por ello, es consciente de que una oportunidad de lograr un gran traspaso no vuelve por sí sola. Precisamente por eso ve un cambio a Inglaterra como una oportunidad inmejorable.

Feyenoord lo ve de una manera muy distinta. El club considera a Read como uno de los pilares absolutos para la nueva temporada. El entrenador Giovanni van Bronckhorst cuenta claramente con el lateral derecho e incluso estaría valorando nombrarlo capitán.

La gran pregunta ahora es cómo seguirá evolucionando el caso. Nottingham Forest tendrá que volver con una oferta considerablemente mejorada para hacer cambiar de opinión a Feyenoord, mientras que Read espera que el club acabe teniendo en cuenta las expectativas que, según su entorno, se generaron anteriormente. Así, por el momento, jugador y club parecen estar en posiciones totalmente enfrentadas.

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