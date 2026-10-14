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La tradición europea se mide con el nuevo poder económico de la Serie A cuando el Feyenoord recibe al Como de Cesc Fabregas, que atraviesa un gran momento. Analizamos los duelos individuales clave, entre ellos el potencial ofensivo de Anis Hadj Moussa y la influencia creativa de Martin Baturina.

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No hay nada como un partido entre semana bajo los focos de De Kuip. La afición de Róterdam está dispuesta a convertir el estadio en una caldera mientras el Feyenoord busca dar impulso a su campaña en la Champions League tras una dura derrota en su estreno. Giovanni van Bronckhorst ha conseguido que su equipo juegue con confianza en la Eredivisie, después de una racha de victorias con muchos goles que incluye un 7-0 ante el PEC Zwolle y un 5-0 frente al FC Utrecht. Pero competir con la élite europea exige otra clase de fortaleza, y el gigante neerlandés está deseando demostrar que merece estar entre los grandes tras caer por 5-1 en Barcelona.

Enfrente tendrá a un rival imprevisible: el Como de Cesc Fabregas. En poco más de dos años desde su salida de la Serie B, el excentrocampista del Arsenal, el Barcelona y el Chelsea ha contribuido a convertir al conjunto italiano en un auténtico aspirante en la Champions League. Tras abrir su campaña con un triunfo por 4-1 ante el RB Leipzig, los visitantes llegan a Róterdam sin miedo y con un estilo que refleja las ideas de su entrenador. Esto es más que un partido de fútbol. Es un duelo entre dos exjugadores que pasaron por el Arsenal y el Barcelona y que ahora dirigen desde la banda.

Anis Hadj Moussa

Si el Feyenoord tiene un jugador capaz de cambiar un partido por sí solo, ese es Anis Hadj Moussa. El internacional argelino de 24 años ha sido uno de los futbolistas más destacados del club desde su llegada en el verano de 2024 y fue elegido jugador del mes de mayo de 2026 en la Eredivisie. Con Ayase Ueda ya en el Lille, ahora es la referencia del ataque. Su verano estuvo lejos de ser tranquilo: su fichaje por el Al-Ittihad saudí se frustró justo antes del viaje a Barcelona. Pero pidió disculpas a sus compañeros, regresó a la convocatoria y jugó en el Camp Nou, donde superó a su marcador y obligó a Joan Garcia a intervenir. Rápido, vertical y atrevido en el uno contra uno, es exactamente el tipo de extremo que puede complicarle la vida a un Como al que le gusta sacar el balón jugado desde atrás, con el público de De Kuip de su parte.

Gjivai Zechiël

En la medular, Gjivai Zechiël se ha convertido en un motor del centro del campo de Van Bronckhorst. Formado en la cantera del Feyenoord, regresó esta temporada tras sus cesiones al Sparta Rotterdam y al FC Utrecht, y no tardó en hacerse un sitio gracias a su calidad técnica y su incansable trabajo. Su rendimiento le valió el premio al jugador del mes de agosto en la Eredivisie. Aunque los nombres más conocidos suelen acaparar los titulares, su capacidad para llevar el juego de la defensa al ataque será fundamental ante un Como al que le encanta dominar la posesión. Este partido supone una auténtica prueba de madurez para él, que se medirá a algunos de los jugadores más creativos de la Serie A.

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Martin Baturina

Algunos jugadores son recordados por un solo momento, y Martin Baturina ya tiene el suyo en la breve historia del Como en la Champions League. El mediapunta croata marcó el primer gol del club en la competición, en el minuto 15 ante el RB Leipzig, y después asistió a Tasos Douvikas en el segundo. Entre líneas, aporta al equipo de Fabregas creatividad y una verdadera amenaza de gol. Ha dicho que el entrenador le da mucha libertad, y sabe aprovecharla. Para el centro del campo del Feyenoord, detectar sus espacios y cerrárselos será una de las tareas clave de la noche.

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Nico Paz

El fichaje de Nico Paz por el Como, procedente del Real Madrid, fue una declaración de intenciones, y el talento creativo ha respondido a las expectativas. Paz aporta la calidad y la imprevisibilidad que Fabregas exige en el último tercio del campo. Capaz de moverse entre líneas y abrir defensas con un solo pase, es el hombre al que el Feyenoord debe neutralizar si quiere mantener la portería a cero. También contribuyó a generar goles en la victoria ante el Leipzig y verá De Kuip como el lugar perfecto para demostrar lo que puede hacer.

Conclusión

Este encuentro tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico europeo moderno. El Feyenoord necesita aprovechar el factor campo para desestabilizar a un Como que, pese a su meteórico ascenso, aún tiene relativamente poca experiencia a este nivel. El duelo táctico entre Van Bronckhorst y Fabregas será una partida de ajedrez, pero una genialidad individual de Hadj Moussa, Paz o Baturina podría decidirlo. Róterdam está preparada para la batalla, y los puntos serán para el equipo que mejor gestione la presión.

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De cara al futuro, una victoria daría al Feyenoord el impulso necesario para afrontar una difícil fase de liga, mientras que el Como podría consolidarse como uno de los tapados de la competición. Con ambos equipos partidarios del fútbol ofensivo, no cabe esperar un partido cauteloso. Al sonar el pitido final, sabremos cuál de estas estrellas emergentes está preparada para liderar a su club en el mayor escenario de todos.