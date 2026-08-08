Feyenoord se fija en Javi López en su búsqueda de un nuevo lateral izquierdo

Javi López debe convertirse en el nuevo lateral izquierdo del Feyenoord. El español de 24 años milita actualmente en la Real Sociedad.

Así lo informa Feyenoord Transfermarkt. López parece tener permiso para salir de San Sebastián y el club de Róterdam está pensando en incorporarlo cedido.

El Feyenoord tiene problemas en la posición de lateral izquierdo. Jordan Bos no regresará hasta dentro de unos meses, mientras que Gijs Smal volvió recientemente a pisar el campo de entrenamiento por primera vez.

Por ese motivo, el domingo el joven Thijme Wessels, de diecinueve años, estará en la convocatoria. El Feyenoord abrirá la Eredivisie de la VriendenLoterij con un partido fuera de casa ante el Sparta.

López dio el salto al fútbol profesional en el Deportivo Alavés. Hace dos años, la Real Sociedad pagó unos 6,5 millones de euros para ficharlo.

El zurdo no logró hacerse con un puesto fijo en el once inicial. Por ese motivo, la pasada temporada fue cedido al Real Oviedo.

López tiene contrato con la Real Sociedad hasta mediados de 2030. Transfermarkt tasa al carrilero en 5 millones de euros.