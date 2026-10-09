Feyenoord ha cerrado el ejercicio 2025/26 con una pérdida neta de nada menos que 12,6 millones de euros, según ha informado el club de Róterdam este viernes por la tarde a través de sus canales oficiales.

La facturación cayó la pasada temporada en nada menos que 51,5 millones de euros, hasta los 115,2 millones de euros, principalmente por los ingresos considerablemente más bajos procedentes del fútbol europeo. Feyenoord espera que los ingresos vuelvan a aumentar con fuerza en la presente temporada.

Las cifras financieras contrastan de forma notable con las del ejercicio anterior, en el que Feyenoord aún se benefició de haber alcanzado los octavos de final de la Champions League. En la pasada temporada, el conjunto de Róterdam no pasó de la fase de liga en la Europa League, por lo que sobre todo los premios económicos europeos fueron considerablemente menores. Como los costes se mantuvieron prácticamente iguales, la pérdida operativa aumentó hasta los 25,7 millones de euros.

Feyenoord subraya que en los costes también se incluyen las primas para jugadores y cuerpo técnico por alcanzar la fase de liga de la Champions League en la temporada 2026/27. El club terminó la pasada campaña en segunda posición en la Eredivisie y se aseguró así la participación en la máxima competición continental. Por ello, la previsión es que la facturación vuelva a aumentar de forma considerable en el ejercicio en curso.

Próximos partidos FEY Eredivisie 12:45 AZ

En el mercado de fichajes, mientras tanto, Feyenoord sí logró generar ingresos significativos. El conjunto de Róterdam se despidió, entre otros, de Dávid Hancko, Igor Paixão, Quilindschy Hartman, Antoni Milambo y Quinten Timber, que en conjunto aportaron importantes ingresos por traspasos.

El resultado por indemnizaciones de traspaso, es decir, el resultado de los traspasos de jugadores tras contabilizar, entre otras cosas, las amortizaciones, se situó en una cifra positiva de 9,4 millones de euros. Sin embargo, eso no fue suficiente para compensar la pérdida operativa. Tras descontar intereses e impuestos, quedó una pérdida neta de 12,6 millones de euros, lo que hace que el patrimonio neto de Feyenoord descienda hasta los 24,7 millones de euros.

El director financiero Pieter Smorenburg señala sobre todo la caída de los ingresos europeos como explicación de unas cifras decepcionantes. "Los menores ingresos europeos han influido de forma muy importante en el resultado", afirmó Smorenburg en la página web del club. "Esto subraya la importancia de la disciplina financiera y de un buen equilibrio entre nuestras ambiciones deportivas y los recursos disponibles".