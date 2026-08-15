¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080647694.jpgBox to Box Pictures
Jeroen van Poppel

Traducido por

Feyenoord recibe una oferta y puede desprenderse de un fichaje ruinoso de millones

Fichajes
Feyenoord
Hajduk Split
N. Kasanwirjo

El Hajduk Split se ha dirigido oficialmente al Feyenoord por Neraysho Kasanwirjo, según informa Feyenoord Transfermarkt. El club croata tiene un interés concreto en el defensa de 24 años y ya ha presentado una oferta en De Kuip.

El Feyenoord está abierto a la salida de Kasanwirjo y apuesta por un traspaso definitivo.

Kasanwirjo regresó recientemente al Feyenoord tras un periodo de cesión en el Fortuna Sittard. Antes de eso, el club de Róterdam ya le había buscado acomodo temporal en otro lugar. Así, el defensa jugó como cedido en el Rapid Viena, el Rangers FC y el Molde FK.

El Feyenoord fichó a Kasanwirjo en enero de 2023 procedente del FC Groningen por dos millones de euros. Desde su llegada a Róterdam, no ha logrado abrirse paso en De Kuip. Su contrato en De Kuip se extiende hasta el verano de 2027.

Kasanwirjo, nacido en Ámsterdam, es central de origen, aunque también puede actuar como lateral derecho y lateral izquierdo. El defensa diestro mide 1,85 metros y fue internacional en trece ocasiones con la selección neerlandesa sub-21.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
1ª División
HNK Gorica crest
HNK Gorica
HNK
Hajduk Split crest
Hajduk Split
HAS

Transfermarkt estima el valor de mercado actual de Kasanwirjo en 1,5 millones de euros.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google