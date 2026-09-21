Feyenoord recibe un consejo para la portería: «Imagínate a este Feyenoord con él bajo palos»

Willem van Hanegem ha emitido su veredicto sobre el Feyenoord en su columna enAlgemeen Dagblad, que ganó 5-0 al FC Utrecht. En ella destaca a varios jugadores, entre ellos el portero Tjark Ernst.

«El Feyenoord volvió a jugar bastante bien contra el FC Utrecht, del que tengo la sensación de que Anthony Correia ha elegido el club equivocado», afirma Van Hanegem. «En realidad no hay nadie en el FC Utrecht de quien tengas la sensación de que puede jugar bien al fútbol».

De Kromme señala a Anis Hadj Moussa como el mejor del partido. «Mientras que por fin vi a Oussama Targhalline hacer lo que tiene que hacer: darle ritmo al juego». El centrocampista marroquí tuvo que conformarse con un papel de suplente al principio de la temporada, pero ahora parece haberse ganado un puesto en el once.

Luciano Valente no ha sido convocado para la primera lista del seleccionador Xavi Hernandez. «Que no esté en la primera lista de la selección neerlandesa es algo sobre lo que perfectamente podemos opinar».

«Lo diré así: no habría sido ninguna locura que Xavi hubiera arrancado el nuevo periodo con una convocatoria para Valente, ¿no? Ha dejado muestras de su nivel, igual que muchos de sus compañeros», escribe la leyenda del Feyenoord.

El equipo de Giovanni van Bronckhorst parece estar más en forma que antes, opina Van Hanegem. «Me parece llamativo que, sobre todo en las últimas semanas, tengan claramente más fondo que en los primeros partidos. Entonces parecían fatigarse muy rápido».

Por último, da su opinión sobre el portero Ernst. «Es el único que todavía no ha logrado convencerme. ¿Se imaginan a este Feyenoord con Justin Bijlow bajo palos? Pero también Stijn van Gassel, del Excelsior, y Etienne Vaessen, del FC Groningen, encajarían perfectamente en este Feyenoord», concluye Van Hanegem.