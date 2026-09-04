Anis Hadj Moussa no se marchará este verano al Ittihad Club. De Telegraaf informa de que el Feyenoord ha rechazado la oferta de 37,5 millones de euros de los saudíes. El Ittihad Club ha desviado ahora su atención hacia el atacante del PSV Esmir Bajraktarevic.

Al rechazar 37,5 millones de euros, el Feyenoord deja pasar la oportunidad de cerrar un traspaso récord. El propio Hadj Moussa quería dar el salto al Ittihad Club, donde en cinco años habría podido ganar más de cincuenta millones de euros.

Sin embargo, el Feyenoord ha decidido mantener a su atacante estrella. El director técnico Dévy Rigaux indicó el jueves que podía incorporar pocos refuerzos porque primero es necesario sanear.

Por ello, el Feyenoord se encontraba ante un dilema cuando el Ittihad volvió a presentarse, después de que una primera oferta de alrededor de treinta millones de euros ya hubiera sido rechazada anteriormente. El club ha decidido priorizar lo deportivo por encima de lo económico.

La decisión del Feyenoord supone buenas noticias para el PSV, que está abierto a vender a Bajraktarevic. Debido a la presencia de Sami Ouaissa, Dennis Man e Ivan Perisic, hay poca perspectiva de minutos para el extremo derecho bosnio.

Según De Telegraaf , el Ittihad Club está dispuesto a pagar una «elevada cantidad por el traspaso» por Bajraktarevic, de 21 años, que tiene contrato hasta mediados de 2029 en el Philips Stadion y un valor de mercado de ocho millones de euros. Aún no está claro cuánto está dispuesto a pagar el Ittihad Club por él.

Bajraktarevic llegó a comienzos de 2025 procedente del New England Revolution por unos tres millones de euros y hasta la fecha ha disputado 43 partidos con el PSV. En ellos ha firmado siete goles y cinco asistencias.