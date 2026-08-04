Feyenoord quiere recompensar a la revelación de la pretemporada y le ofrece un nuevo contrato

Feyenoord ha ofrecido a Gjivai Zechiël un nuevo contrato, según informa Algemeen Dagblad este martes por la mañana. En un análisis de la pretemporada del conjunto de Róterdam, el periódico enumera los principales puntos a favor y en contra.

Según el AD, Feyenoord practica por momentos un fútbol para disfrutar y el malhumor de la pasada temporada ha desaparecido. Además, Zechiël y Shaqueel van Persie son señalados como los grandes destacados de la pretemporada.

Zechiël parece tener ya asegurado un puesto en el once inicial. El entrenador Giovanni van Bronckhorst ya dejó saber anteriormente que ve en el centrocampista a un potencial titular. Feyenoord quiere ahora ampliarle su vinculación y por eso le ha ofrecido una renovación de contrato.

Van Persie también causó una gran impresión. El joven delantero marcó contra Rayo Vallecano (2-1), Club Brujas (3-1) y Atalanta (2-1) y parece que la próxima temporada va a desempeñar un papel importante en el equipo de Van Bronckhorst.

Sin embargo, también hay bastantes preocupaciones. Así, Anis Hadj Moussa, Givairo Read y Ayase Ueda todavía podrían salir en este periodo de traspasos. Además, el AD califica la banda izquierda como un frente problemático y la plantilla, con 29 jugadores, excluidos los canteranos, sigue siendo demasiado amplia.

El lado izquierdo lleva tiempo siendo un quebradero de cabeza en De Kuip. Igor Paixão se marchó hace dos veranos, pero todavía no se ha encontrado un sustituto convincente. Si Feyenoord quiere luchar por el título de liga, Dévy Rigaux debe salir al mercado para resolver ese problema, a menos que Gaoussou Diarra o Gonçalo Borges se desarrollen con fuerza.

Debido a las lesiones de Gijs Smal y Jordan Bos, Mika Mármol es actualmente el único lateral izquierdo en forma, aunque Van Bronckhorst subrayó el domingo que el español fue fichado en primera instancia como defensa central. Mats Deijl y Tijme Wessels podrían desplazarse eventualmente a esa posición, pero tampoco son laterales izquierdos por naturaleza.

Mientras tanto, Casper Tengstedt, Luka Ivanušec y Borges parecen haber llegado a un callejón sin salida. El trío no tuvo minutos en el amistoso de 120 minutos contra el Atalanta. Según el AD, Rigaux aún tiene cuatro semanas para aligerar la plantilla y reforzar las posiciones deseadas.