Feyenoord, PSV y NEC aprovecharán la posibilidad de disputar más adelante sus partidos de la segunda ronda de la Copa de Países Bajos Eurojackpot. Así lo informa Voetbal International.

En principio, los partidos de la segunda ronda estaban programados para los días 1, 2 y 3 de diciembre, pero los clubes que disputan competiciones europeas pueden aplazarlos hasta el 15, 16 o 17 de diciembre.

Según Voetbal International, Feyenoord, PSV y NEC quieren acogerse a esa posibilidad. Ajax y FC Twente también podían hacerlo, pero han renunciado a ella. AZ decidirá más adelante si acepta la opción.

El sorteo de Copa emparejó al Feyenoord con el GVVV, al que visitará; el PSV recibirá al Vitesse y el NEC jugará fuera de casa contra el Excelsior ‘31. A primera vista, no son los emparejamientos más difíciles, pero los clubes prefieren disputar esos partidos más adelante en diciembre.

Para el Ajax y el FC Twente, el aplazamiento prácticamente no era una opción desde el principio, ya que el 17 de diciembre todavía se disputa una jornada de la Conference League. Por tanto, jugarán sus partidos de Copa a principios de diciembre contra el FC Den Bosch, en casa, y el Fortuna Sittard, fuera, respectivamente.