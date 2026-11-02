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Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 de Kuip

El partido entre Fey. Róterdam e Inter de Milán comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Feyenoord y el Inter de Milán se podrá ver en directo en DAZN. El siguiente enlace lleva directamente a la retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Fey. Róterdam y el Inter de Milán?

El Feyenoord llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el equipo de Róterdam empató 1-1 con el Fortuna Sittard. Antes había sumado otro empate ante el PSV (1-1) y una derrota frente al Real Betis en la Champions League (0-1). En el lado positivo, el Feyenoord ganó al Telstar (4-3) y al Como (2-3 a domicilio). En total, marcó nueve goles en cinco partidos, aunque también encajó ocho.

El Inter de Milán suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-3 en el derbi de Milán ante el AC Milan. Antes había ganado en la Serie A al Venecia (2-0) y a la Fiorentina (1-2 a domicilio), así como al Shakhtar Donetsk en la Champions League (1-0). En esos cinco partidos, el Inter marcó ocho goles y encajó siete.

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: alineaciones

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: estado de forma

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: historial de enfrentamientos directos

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: las clasificaciones